Archivo - El Institut Valencià de Cultura lleva el ciclo 'L'escena ens mou' a 18 municipios afectados por la dana - IVC - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) inicia este viernes 16 de octubre el ciclo de artes escénicas 'L'escena es mou', una iniciativa integrada en el Plan Endavant que acercará la actividad cultural a 18 municipios de la Comunitat Valenciana afectados por la dana de 2024.

El programa se desarrollará hasta diciembre y ofrecerá un total de 32 exhibiciones de teatro, danza y circo a cargo de 13 compañías valencianas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La propuesta llegará a las comarcas de l'Horta Sud, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Hoya de Buñol, la Serranía y la Plana de Utiel-Requena con funciones de teatro, danza, circo, títeres, 'clown' y teatro de sombras dirigidas a públicos de todas las edades. Las representaciones tendrán lugar tanto en salas como en la vía pública.

La iniciativa forma parte de la programación cultural de los municipios y teatros participantes y contempla, además de las representaciones, la realización de dos proyectos de mediación cultural destinados a favorecer la participación ciudadana y fortalecer el vínculo entre creación artística y territorio.

RADIOGRAFÍA SOCIAL A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO Y LA PALABRA

La programación reúne espectáculos que reflexionan sobre diferentes aspectos de la realidad contemporánea, planteados desde distintas miradas y lenguajes escénicos. Se trata de obras que ahondan en cuestiones como el cuidado del medio ambiente y la preservación del territorio, como ocurre en 'Arròs', de Anna Mateu Cia., una pieza de danza contemporánea y circo que alerta sobre los factores que amenazan la Albufera de València.

Por su parte, el abuso de poder y las relaciones de dominación se analizan críticamente en 'Dominare', de Maduixa Teatre, que desarrolla una propuesta de impacto visual sobre un espacio suspendido en el aire.

La vejez, la memoria y el paso del tiempo centran 'Cinco minutos', de Alarcón & Cornelles, mientras que 'Human', de la compañía Takiri Art Company, analiza el impacto tecnológico en la sociedad actual. Inspirada en el discurso de Charles Chaplin en 'El gran dictador', la obra utiliza el movimiento físico y la poesía visual para invitar al público a reconectar con los derechos fundamentales y la compasión en un mundo en constante conflicto.

Las relaciones familiares, afectivas y la importancia de los vínculos se retratan, por su parte, en la comedia 'Estem perdudes", de La figuera infinita. Asimismo, la compañía María Andrés participa en el ciclo con dos propuestas de 'clown' gestual: 'Frágil', un recorrido poético sobre la superación y el aprendizaje a partir del error, y 'Límit', donde el humor, la ternura y el absurdo abordan contradicciones universales como la fragilidad, el miedo y la valentía.

La programación destinada al público infantil y familiar incluye espectáculos como 'La burbuja de Julia', de Maquinant Teatre, que aborda el acoso escolar; y 'La rateta Marieta', de L'Horta Teatre, una producción que combina máscaras y títeres. Además, el ciclo incluye el espectáculo 'La nit del circ', una creación de la Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), dirigida por Raül García, que reunirá a artistas del tejido local.

MEDIACIÓN CULTURAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A estas propuestas se suman los proyectos de mediación artística desarrollados por El Pont Flotant y Pérez & Disla, iniciados el pasado mes de septiembre y previstos hasta diciembre, para invitar a la participación directa de la ciudadanía, crear espacios para generar diálogo y reflexionar colectivamente.

La comedia musical y el teatro clásico también estarán presentes en 'L'escena ens mou' con 'El agua de Valencia', una producción de la compañía Yapadú. La pieza, que fusiona humor, verso y música en directo, transporta al espectador a la València multicultural de 1590 a través de las peripecias de un desterrado Lope de Vega, quien se ve envuelto en enredos amorosos y duelos poéticos junto al joven Guillem de Castro.

DIECIOCHO MUNICIPIOS PARTICIPANTES

El circuito 'L'escena ens mou' se desplegará simultáneamente en distintas localidades del territorio valenciano, agrupando sus propuestas en núcleos vecinales para crear un corredor cultural.

El proyecto llegará a los escenarios de Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Quart de Poblet y Picanya, a los que se sumará la actividad en los municipios cercanos de Alfafar, Benetússer, Silla, Picassent y Alcàsser. Esta red artística compartirá protagonismo con el área formada por Algemesí, Polinyà de Xúquer y Llombai, completando el mapa cultural de este itinerario escénico las localidades situadas en el interior como Chiva, Buñol, Macastre, Gestalgar y Utiel.

Las primeras exhibiciones teatrales se inician el viernes 16 de octubre con la representación de 'Cinco minutos' en Chiva y de 'Estamos perdidas' en Alaquàs. La programación puede consultarse en la página web del Institut Valencià de Cultura.