La intensa lluvia inunda calles en Catarroja (Valencia)

Bomberos actúan en garajes por acumulación de agua

VALÈNCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La intensa lluvia que descarga desde este lunes en la Comunitat Valenciana ha inundado calles y un garaje en la localidad valenciana de Catarroja.

Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, los efectivos han registrado una docena de avisos durante la noche del martes en Paiporta, Benetússer, Alfafar y, sobretodo, Catarroja, municipio que ha concentrado la mayor parte de las incidencias.

En concreto, los bomberos han tenido que realizar achiques de agua en un garaje de Catarroja y diversas actuaciones para facilitar el drenaje de agua en la vía pública de la localidad.

En las últimas horas, según ha indicado el Consorcio, ha habido siete servicios en Albal, Catarroja, Alfafar, Benetússer y Torrent (Valencia).

Además, según Avamet, en las últimas cuatro horas València ha registrado 42,4 l/m2; Sollana, 36,1; Benifaió, 35,2; Alginet, 27,2; y Sueca, 25,2 l/m2.

Por su parte, en la provincia de Alicante, Torrevieja ha anotado 23 l/m2 en las últimas cuatro horas; Finestrat, 14,8; y Xaló, 4,4 l/m2.

En la provincia de Castellón, la ciudad ha anotado 13,8 l/m2; Vinaròs 2,6; y Castellfort, 2 l/m2. Además, se ha caído un árbol en la vía pública de Castelló como consecuencia de las fuertes lluvias.