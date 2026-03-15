El interior norte de Castellón está en aviso naranja por vientos que pueden alcanzar los 100 km/h

Archivo - Vientos en el litoral - AEMET - Archivo

El interior norte de Castellón está este domingo en aviso naranja por vientos que pueden alcanzar los 100 km/h, mientras que el resto de la porvincia de Castellón, el interior norte de Valencia y el norte de Alicante están en avios amarillo por rachas que oscilarán entre los 70 y los 80 km/h, según la previsión de Aemet.

El viento soplará así moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en Castellón y tendiendo a flojo en Valencia y Alicante a últimas horas; probables rachas muy fuertes en el tercio norte e interior norte de Valencia.

Así, la Comunitat Valenciana amanecerá con cielo poco nuboso con intervalos nubosos en el interior norte de Castellón y las temperaturas irán en descenso.