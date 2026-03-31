Interior reconoce la labor de una técnica de Cocemfe CV durante la dana por su "entrega" en dispositivos de emergencia

Clara Ferragud - COCEMFE

VALÈNCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La técnica de educación de Cocemfe CV Carla Ferragud ha recibido un Distintivo Honorífico concedido por el Ministerio del Interior en reconocimiento a su "gran espíritu de sacrificio y entrega" en los dispositivos de emergencia y seguridad desplegados con motivo de la dana que afectó a la provincia de València en octubre de 2024.

Durante los días posteriores al 29 de octubre, Ferragud participó en diversas actuaciones de carácter sanitario, como el reparto de medicación, la realización de curas y la colaboración en una intervención que contribuyó a salvar la vida de una persona.

Asimismo, colaboró con los servicios de emergencia en tareas de búsqueda y rescate de personas afectadas por el episodio de lluvias, trabajando de forma coordinada con los cuerpos de bomberos.

Además, tras asistir en distintos puntos de distribución de alimentos y detectar la necesidad de ampliar estos recursos, impulsó y coordinó la creación de un nuevo espacio de recogida y reparto en su comisión fallera, Parc Bernat Guinovart, contribuyendo así a dar respuesta a las necesidades básicas de la población afectada, tanto de Algemesí como de otros municipios cercanos.

Sobre su papel durante los días posteriores a la emergencia, Ferragud ha señalado que su implicación respondía a un compromiso personal: "Hice lo que tocaba hacer en aquellos momentos: intentar ayudar a otras personas".

En el ámbito profesional, Carla Ferragud impulsó un mapeo de centros educativos afectados por la dana con el objetivo de identificar necesidades y contribuir a la restitución de materiales dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales que pudieron haberse perdido o dañado durante el episodio. Esta iniciativa se tradujo en una serie de donaciones a centros como el CEIP Rosa Serrano y el CEIP Jaume I El Conqueridor, en Paiporta y Catarroja, respectivamente.

Entre los materiales entregados en colaboración con Cocemfe Valencia, se incluyeron recursos para la creación de salas de estimulación sensorial tipo snoezelen, orientadas a facilitar la autorregulación tras situaciones de sobrecarga, así como materiales TEACCH, herramientas visuales que permiten estructurar el entorno y favorecer la comprensión de tareas, promoviendo la autonomía del alumnado.