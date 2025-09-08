Intersindical pide a la jueza citar a Camarero como testigo para aclarar si se habló de Forata en su conexión al Cecopi

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Intersindical valenciana, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana, ha pedido a la magistrada instructora, que llame a declarar como testigo a la vicepresidenta, consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero, para que "aclare" qué situaciones de emergencias se trataron durante el tiempo en el que ella estuvo conectada al Cecopi, entre las 17.00 y las 17.40 horas el 29 de octubre, día de las riadas.

Así lo señala en un escrito, consultado por Europa Press, después de que el pasado viernes Camarero, en rueda de prensa, manifestara que estuvo conectada al Cecopi telemáticamente durante 40 minutos, desde el inicio de la convocatoria, a las 17.00 horas. Hacia las 17.40 dejó la conexión para asistir a una entrega de premios que tenía en agenda.

La consellera apuntó en su comparecencia que en ese tiempo se habló en la reunión de problemas en la A3 y en Utiel y, preguntada por si no se había tratado sobre el embalse de Forata, afirmó no tener delante en ese momento el "minutaje" de la reunión.

"Dado que sus manifestaciones contradicen todas las que se han producido a lo largo de la instrucción, es interés de esta parte aclarar lo acaecido en el Cecopi entre las 17:00 y 17:40 horas", indica en el escrito Intersindical, que pide la declaración de Camarero como testigo "al objeto de aclarar qué situaciones de emergencia fueron tratadas durante el periodo de tiempo en el que estuvo conectada y qué medidas se tomaron al respecto".