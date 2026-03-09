Intervalos nubosos, posibles chubascos y heladas débiles este lunes en la Comunitat

Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo
VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Valenciana ha arrancado la semana con intervalos nubosos y posibles chubascos en el litoral a primeras horas y en el interior a últimas horas.
Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, la cota de nieve girará en torno a los 1.500-1.700 metros.
Así mismo, las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso o no anotarán cambios mientras que las máximas subirán o no registrarán modificaciones en la franja del litoral.
También se espera para hoy viento flojo variable que tenderá durante las horas centrales del día a componente sur moderado en el litoral y flojo de componente oeste en el interior.