Intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles este jueves en la Comunitat

Archivo - Amanecer en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con intervalos nubosos y podría registrar precipitaciones débiles en el tercio norte de Alicante y el extremo sur de Valencia la primera mitad del día.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y no habrá cambios en el resto de la autonomía, mientras que las máximas anotarán un descenso generalizado.

Así mismo, se espera viento del noroeste en la mitad norte de Castellón, del nordeste en el litoral central y flojo de dirección variable en el resto.