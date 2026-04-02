Intervalos nubosos y temperaturas máximas en descenso este jueves en la Comunitat

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VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este jueves con intervalos nubosos y registrará un descenso de las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Esta jornada, en la que ha alerta amarilla por viento en la provincia de Castellón, las temperaturas mínimas anotarán un ligero ascenso en la mitad sur de la autonomía.

En Castellón habrá viento del noroeste moderado a fuerte con rachas muy fuertes y, en el resto de la autonomía, viento moderado de componente norte.