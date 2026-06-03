Intervalos nubosos y temperaturas máximas en descenso este miércoles en la Comunitat

Archivo - La Comunitat Valenciana amanece con inervalos nubosos - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos y registrará un descenso de las temperaturas máximas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada habrá nubes en el norte de Alicante y sur de Valencia durante la primera mitad del día, donde no se descartan chubascos débiles y aislados.

Por su parte, las temperaturas mínimas bajarán en el norte de Alicante y el interior y habrá cambios ligeros en el resto; mientras que las máximas también descenderán, de forma localmente notable en Alicante e interior de Valencia.

Así mismo, se espera viento flojo, ocasionalmente moderado, del noroeste en el extremo norte de la autonomía, donde no se descartan rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la madrugada, girando a sureste por la tarde.