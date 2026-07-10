Intervenidas en el aeropuerto de Manises 5.000 cajetillas de tabaco en dos vuelos a Palma de Mallorca

Cajetillas de tabaco - OPC

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha levantado en el aeropuerto de Manises acta por contrabando de tabaco e intervenido 5.000 cajetillas sin precintas legales en dos vuelos a Palma de Mallorca, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de junio, cuando los agentes pudieron comprobar cómo dos maletas de gran volumen parecían cargadas de cajetillas de tabaco.

El vuelo tenía destino a Palma de Mallorca y los dos pasajeros habían pasado a la zona de embarque. Localizados los pasajeros propietarios, se abrió este equipaje en su presencia. Ambos afirmaban desconocer el contenido de las maletas.

En el interior de las maltas se hallaron 3.500 cajetillas de tabaco que carecían de la precinta legal. Por estos hechos se levantó acta de contrabando de tabaco contra cada uno de ellos, dirigida posteriormente a la Agencia Tributaria.

Se trata de dos hombres, uno de nacionalidad española y otro rumana, a los que se les propuso para sanción por una infracción de contrabando de labores del tabaco.

El día 9 de junio también se interceptaron otras dos maletas con destino Palma de Mallorca llenas de cajetillas de tabaco, pero en ese caso no se pudo localizar al pasajero porque abandonó el aeropuerto y no se presentó al embarque de su vuelo.

En total, las maletas contenían 1.500 cajetillas de tabaco. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto de Valencia.