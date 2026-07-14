El INTRAS impulsa la adhesión de instituciones y empresas al Espacio de Datos DS4M Mediterráneo

Campaña Intras - INTRAS

VALENCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Investigación de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València, impulsa la adhesión de instituciones y empresas al proyecto Espacio de Datos DS4M Mediterráneo para fomentar que se puedan tomar mejores decisiones, servicios e innovación aplicada a la movilidad.

Bajo el lema, 'Datæ Valor-Introdúcete en la Economía del Dato', la iniciativa motiva a entidades de todo tipo a sumarse al proyecto para poner en valor sus datos, con total confianza del INTRAS cuyo rigor basado en la I+D+i y su independencia ha quedado demostrada en sus más de 30 años de existencia, según han informado en un comunicado los impulsores.

El reto ahora no es únicamente disponer de más datos, según las mismas fuentes, sino de sacar partido a los que ya existen para tomar mejores decisiones, desarrollar nuevos servicios y responder con mayor eficacia a los desafíos de la movilidad en los territorios que vertebran el Corredor Mediterráneo, con el propósito de mejorar la productividad, el medio ambiente, y en última instancia la vida de sus ciudadanos.

Persigue transformar la información dispersa en soluciones concretas para la movilidad y convierte a cada entidad participante en parte activa en la construcción de un mejor futuro, contribuyendo de esta forma a incrementar la responsabilidad social corporativa.

El Espacio de Datos DS4M Mediterráneo, proyecto liderado por el INTRAS y financiado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública con fondos Next Generation-EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha entrado recientemente en la Lista de Confianza del CRED (Centro de Referencia de Economía del Dato), lo que certifica que cumple los más altos estándares en materia de gobernanza, interoperabilidad, seguridad y soberanía del dato, situándolo entre un grupo selecto al que pertenecen muy pocos Espacios de Datos en España.

Es un desarrollo tecnológico basado en Gaia-X, que es la iniciativa europea para crear una infraestructura de datos federada, segura y transparente. Su enfoque en la soberanía digital garantiza que empresas y administraciones mantengan el control total sobre sus datos, cumpliendo con la estricta normativa europea de privacidad, consiguiendo con ello evitar la dependencia de grandes proveedores tecnológicos globales.

Este modelo de colaboración permite desarrollar nuevos servicios relacionados con la planificación de la movilidad urbana, metropolitana e interurbana, la movilidad al trabajo, la distribución, la logística, facilitando la coordinación entre entidades públicas y privadas.

EL DATO, ACTIVO ESTRATÉGICO

De este modo, para las empresas, esta iniciativa abre la puerta a la referida 'Economía del Dato', en la que los datos son tratados como un activo estratégico de valor, que más allá de poder contribuir a la mejora de sus estrategias y propios procesos, pueden ser susceptibles de ser fácilmente comercializados en el Marketplace que en parte es, puesto que no almacena datos, sino únicamente referencias a los mismos.

De hecho, el sistema establece automáticamente los contratos entre las partes, liberando a las entidades de la gestión, y ofrece trazabilidad total, sabiendo en todo momento dónde están sus datos y quién los ha consumido, por lo que no tienen de qué preocuparse ni de qué ocuparse.

Las administraciones públicas, por su parte, encuentran un sistema para facilitar la planificación de la movilidad con mayor conocimiento y coordinación con otros operadores públicos y privados, contribuyendo al diseño de políticas y servicios más eficientes y adaptados a las necesidades reales de los territorios en los que tienen competencias.

Precisamente DS4M Mediterráneo, para sacar todo el potencial del Espacio de Datos, cuenta además con servicios de asesoramiento, formación, planificación estratégica y de tratamiento de datos, propios y ajenos, así como otros ofrecidos por algunas de las entidades que ya se han adherido. Por lo tanto, también la propia ciudadanía sale beneficiada, ya que una mejor gestión de los datos permite reducir tiempos de desplazamiento, especialmente al trabajo, mejorar la seguridad vial y, en última instancia, la mejora de la salud.

Actualmente, más de 200 entidades forman parte de este espacio y el reto es "escalar el proyecto: sumar más entidades, realizar nuevos casos de uso, desarrollar servicios de datos, así como con todo demostrar en última instancia que la economía del dato aplicada a la movilidad puede transformar los territorios que vertebran el Corredor Mediterráneo", ha destacado el director del proyecto DS4M Mediterráneo y del INTRAS de la Universitat de València, Francisco Alonso.