Los Invaders actuarán el 8 de mayo en la sala Auditorio Roig Arena

Los Invaders actuarán en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Invaders presentarán el próximo 8 de mayo su nuevo álbum 'Viajeros Nocturnos' en la Sala Auditorio Roig Arena, en la que será una de las citas "más importantes" de la gira 'Romanticismo Sintético Para Gente Problemática', al ser València la ciudad de origen de los integrantes del grupo.

El álbum, que explora la memoria, la identidad, la pérdida y la transformación, plantea un recorrido emocional dividido en tres actos: perderse en el recuerdo, luchar contra uno mismo y aprender a convivir con aquello que permanece, según ha informado el auditorio en un comunicado.

Musicalmente, Los Invaders construyen en 'Viajeros Nocturnos' un territorio en el que el rock y la electrónica "dejan de funcionar como géneros separados y empiezan a ocupar el lugar del otro". Guitarras, sintetizadores, ritmos electrónicos y una voz claramente orientada al directo conviven en un sonido que busca "mantener la tensión entre la vulnerabilidad de las letras y la energía de la música".

La propuesta supone una nueva etapa para una banda que lleva casi una década construyendo su particular mezcla de rock y electrónica desde Valencia. 'Viajeros Nocturnos' recupera su dimensión "más colectiva" con Miguel Ángel Orihuela, Ángel Escrivá, Alfonso Luna y Alexandre Barberá al frente de la formación.

Las entradas para el concierto de Los Invaders en la sala Auditorio Roig Arena ya están a la venta en la web www.roigarena.com