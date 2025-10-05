La inversión en la red de abastecimiento de agua potable alcanza los 12,3 millones en esta legislatura

CASTELLÓ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto al presidente de Facsa, Enrique Gimeno, y la consejera Elena Llopis, ha anunciado que las inversiones en la en la red de abastecimiento de agua potable en la ciudad alcanzan los 12,3 millones de euros desde el inicio de la legislatura

Esta "importante" inversión tiene entre sus objetivos reforzar y optimizar los sistemas existentes de control de calidad y potabilidad del agua; aumentar la capacidad y seguridad de las infraestructuras de almacenamiento, mejorar la eficiencia hidráulica y energética del sistema, así como la resiliencia del sistema de abastecimientos frente a los efectos adversos.

En línea con el cuidado del medioambiente y la apuesta por una ciudad sostenible, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha avanzado que la ciudad sumará cinco nuevas fuentes de agua pública, refrigerada y filtrada, contando con una inversión de 68.000 euros.

"Ampliamos la red de agua potable gratuita para garantizar el acceso a toda la ciudadanía. Con esta medida contribuimos a mejorar el confort térmico en los espacios públicos. Los nuevos puntos de suministro se suman a las siete fuentes que Facsa ya gestiona en la capital con el objetivo de seguir ofreciendo un acceso cómodo, gratuito y sostenible a agua de máxima calidad, reduciendo a su vez el consumo de envases de un solo uso. Seguimos avanzando en la gestión responsable del agua", ha manifestado la alcaldesa.

Actualmente, la ciudadanía ya disfruta de siete fuentes de agua osmotizada distribuidas por diferentes barrios de la ciudad. Se encuentran en la calle Honori Garcia número 37, en la calle Cataluña número 26, en la calle Alcalde Tárrega número 38, en la calle Amalio Gimeno número 20, en la calle Maestro Falla número 18, en la plaza Pintor Porcar y en el Camino Segunda Travesera número 16 bis.

EL consistorio cuenta con cerca de 6 millones de euros de financiación europea para implantar, también de la mano de Facsa, la digitalización del ciclo urbano del agua (PERTE), optimizando la gestión hídrica en un contexto de sequía. Un proyecto que fue el segundo mejor valorado de un total de 238 presentados en toda España. Esta renovación tecnológica hará de Castellón un referente en el uso de tecnologías de vanguardia para la gestión hídrica.