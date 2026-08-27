La investigación apunta a varias personas en varios vehículos en el robo del Tesoro de Villena

Lateral del MUVI acordonado por la Guardia Civil - EUROPA PRESS

ALICANTE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La investigación sobre el robo del Tesoro de Villena (Alicante), ocurrido durante esta madrugada en el museo de la localidad (MUVI), apunta a la participación de varias personas en varios vehículos que han accedido por una ventana lateral y que de una manera "muy rápida", en cuestión de "minutos", se llevaron el patrimonio más relevante de la localidad.

Así lo han indicado en declaraciones a los medios el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Pineda, y el coronel de la Guardia Civil, que han comparecido ante los medios junto con el alcalde, Fulgencio Cerdán, para dar detalles del suceso que, según el primer edil, ha dejado "costernado" al municipio.

Cerdán ha subrayado que, cuando se abrió el MUVI, "se pasaron todas las medidas de seguridad oportunas", se hizo la inspección correspondiente "y se abrió precisamente teniendo todas las inspecciones" por lo que el recinto "tiene las medidas de seguridad que requiere un museo".

Sobre el valor económico, además del patimonial, el alcalde ha señalado que vale el peso que tenga en oro y ha calculado que supera el millón y medio de euros y puede alcanzar los 1,7 millones.

Aunque todos ellos se han remitido a la investigación en marcha, de la que se encarga la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, han confirmado que los autores se ha accedido por una ventana lateral y que todo ha sucedido de forma muy rápida, en cuestión de minutos.

Pineda ha explicado que a las 5.23 horas se ha recibido en el centro operativo de servicios de la Comandancia de Alicante el aviso de la empresa de seguridad que lleva la alarma del museo para comunicar que había saltado.

El operador ha puesto en marcha el dispositivo y ha enviado a la Guardia Civil, que se ha desplazado rápidamente pero únicamente han podido constatar el robo. A partir de ese momento, el instituto armado ha puesto en marcha a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, encargada de la investigación y que ya ha iniciado las actuaciones de acuerdo con el protocolo.

Pineda ha confirmado que han intervenido "varios coches", un par, según la Policía Local, y que las cámaras interiores y exteriores han captado las imágenes que ya analiza la Guardia Civil. Sobre otros robos de patrimonio que se hayan podido producir en otras zonas y si los autores serían especialistas en este tipo de asaltos, el subdelegado ha indicado que todas las hipótesis "están abiertas" pero que en este caso se centran en el robo de Villena, que quieren que se esclarezca "cuanto antes" y recuperar las piezas sustraídas.

En esta línea, el coronel de la Guardia Civil ha indicado que están recabando toda la información y no se puede establecer aún ninguna conclusión, pero las imágenes revelan la participación de varias personas en varios vehículos y que los ladrones actuaron de forma "muy rápida".

VALOR PATRIMONIAL

"Hemos venido a acompañar a los ciudadanos de Villena, al alcalde y a la corporación en un día triste, porque se ha producido un daño patrimonial, no solamente para Villena, sino también a nivel provincial, nacional e internacional por el valor del tesoro de Villena", ha subrayado el subdelegado.