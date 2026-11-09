Una investigación halla en el yacimiento de Quibas el fósil de culebra bastarda más antiguo conocido

Fósil de culebra - UV

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de hasta seis instituciones, entre ellas la Universitat de València (UV), han recuperado un fósil de culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) de entre 1,07 y 0,99 millones de años que conserva el cráneo asociado a vértebras articuladas, lo que permite constatar que el conjunto pertenece al mismo animal. El hallazgo constituye el registro más antiguo conocido de esta especie.

El descubrimiento, en el yacimiento de Quibas (Abanilla, Murcia), ha sido publicado en la revista 'Zoological Journal of the Linnean Society', editada por Oxford University Press y una de las publicaciones científicas más relevantes del mundo en zoología, según ha informado la UV en un comunicado.

"Uno de los aspectos más interesantes de este hallazgo es que la culebra apareció muy cerca del esqueleto de uno de los primeros linces ibéricos de que se tiene constancia. Estamos recuperando animales que convivieron en un mismo ecosistema hace un millón de años, lo que nos permite reconstruir con un detalle extraordinario cómo era la fauna y el paisaje de aquella época", ha explicado Pedro Piñero, director del yacimiento de Quibas e investigador Ramón y Cajal de la UV participante en el estudio.

La investigación ha sido desarrollada por un equipo de especialistas de la Universitat de València, del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), de la Universitat Rovira i Virgili, de la Universidad de Bristol (Reino Unido) y de la Universitat de Barcelona.

El descubrimiento es "excepcional" en el registro fósil de las serpientes, cuyos restos suelen estar representados por vértebras aisladas, y ofrece una "oportunidad poco frecuente" para estudiar "en detalle" la anatomía de esta especie. Su estudio aporta nueva información sobre la anatomía de la culebra bastarda y amplía el conocimiento de la diversidad de serpientes que habitaban Europa durante este periodo.

"Lo extraordinario de este fósil es que conserva partes del cráneo asociadas a vértebras articuladas, algo muy poco frecuente en el registro fósil de las serpientes. Esto nos permite estudiar diferentes elementos del esqueleto de un mismo individuo y comprender mejor cómo cambiaba su anatomía durante el crecimiento", ha explicado Adrià Navarro-Rodríguez, investigador predoctoral del ICP y primer autor del trabajo.

EXCAVACIÓN DE 2023

El estudio del ejemplar, descubierto durante la campaña de excavación de 2023, ha combinado diferentes técnicas para obtener la "máxima información posible sin comprometer la conservación del fósil". Mediante microtomografía computarizada (MicroCT), se pudo examinar las estructuras internas del cráneo sin dañar el material.

Posteriormente, se describieron los elementos óseos conservados y se compararon con los de más de diez especies de serpientes actuales de la región mediterránea. El análisis incluyó mediciones y proporciones de las vértebras y estudios para determinar el estadio de desarrollo del individuo. Los resultados indican que se trataba de un ejemplar subadulto. También se realizó una reconstrucción del cráneo y se estudiaron los procesos que afectaron al fósil desde la muerte del animal hasta su recuperación.

UN YACIMIENTO EXCEPCIONAL

El yacimiento paleontológico de Quibas es uno de los enclaves "más relevantes" de Europa para el estudio de la biodiversidad y los cambios climáticos del Pleistoceno Inferior. Este complejo kárstico, formado por varias cavidades, conserva un extraordinario registro fósil de entre 1,1 y 0,9 millones de años de antigüedad, con más de 80 especies de vertebrados e invertebrados.

La culebra bastarda fue descubierta en Quibas-Sima, paisaje en el que también habitaban rinocerontes etruscos, tigres de dientes de sable y cánidos emparentados con los actuales licaones o perros salvajes africanos, entre otros muchos animales que hoy han desaparecido de este territorio.

Los trabajos de excavación e investigación en el yacimiento de Quibas han contado con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ayuntamiento de Abanilla, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y la Fundación Palarq.