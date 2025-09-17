Investigada una mujer acusada de provocar el incendio en el pantano de Sichar al tirar una colilla

Archivo - Imagen de archivo de vigilancia de agente del SEPRONA - GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELLÓ 17 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha investigado a una mujer como presunta autora de un delito contra la seguridad colectiva -en su tipo de incendio forestal- ocurrido en el pantano de Sichar de la localidad de Onda (Castellón) el pasado mes de agosto, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La colilla mal apagada de la mujer originó un incendio que afectó a una hectárea y media de terreno forestal y ocasionó el desalojo de 300 personas y 120 vehículos. Una vez que el incendio se dio por extinguido, el Seprona de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación y recogió in situ las muestras necesarias y posteriormente tomó declaración a varios testigos de los hechos.

La presunta autora, una mujer de 52 años, fue localizada e investigada con la colaboración del Seprona de la Comandancia de Barcelona, lugar donde reside la misma. Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Nules.

Arrojar colillas mal apagadas en entornos naturales constituye una conducta negligente que pone en grave riesgo la seguridad de las personas, el patrimonio medioambiental y la biodiversidad. Además de ser sancionables, son una de las principales causas de incendios forestales.