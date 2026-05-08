Investigado un hombre por maltrato animal tras hallar a su perro con un collar de castigo incrustado - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 78 años como presunto responsable de un delito de maltrato animal después de que su perro fuera hallado con heridas de gravedad al llevar un collar de castigo incrustado en el cuello en Torrevieja (Alicante).

Las pesquisas se iniciaron el pasado 13 de abril tras la denuncia de trabajadores de un albergue municipal de esa localidad, quienes alertaron sobre el mal estado de un can que había sido encontrado vagando por la vía pública.

El animal presentaba lesiones y tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención urgente. Llevaba colocado un collar de castigo con púas y al retirárselo los profesionales comprobaron que le había provocado heridas en el cuello e incluso se le incrustó en la piel por el "prolongado tiempo de uso". "Este tipo de dispositivos están prohibidos por la normativa vigente en materia de bienestar animal", señala el instituto armado en un comunicado.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Guardamar del Segura, a raíz de estos hechos y tras el correspondiente informe veterinario, iniciaron las gestiones de localización del propietario, quien fue identificado e investigado por supuesto delito de maltrato animal. De las diligencias practicadas se ha dado cuenta a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja.

La Guardia Civil recuerda "la importancia de garantizar el cuidado adecuado de las mascotas y denuncia cualquier conducta que pueda suponer sufrimiento o abandono".