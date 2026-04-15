Investigado un hombre por un posible delito medioambiental tras detectar un taller ilegal en Rojales

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito contra el medio ambiente tras localizar un taller de mecánica sin autorización en una partida rural del término municipal de Rojales (Alicante).

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado de Guardamar del Segura iniciaron la investigación después de detectar un vertido de hidrocarburos en el azarbe de la Comuna de la huerta de Rojales, lo que motivó la realización de diversas gestiones para determinar su origen.

Las actuaciones permitieron centrar las pesquisas en unas instalaciones próximas al canal afectado, donde se sospechaba del desarrollo de la actividad de un taller mecánico sin tener la correspondiente autorización administrativa, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez reunieron las pruebas necesarias, los agentes inspeccionaron el lugar, donde comprobaron que el taller se encontraba en funcionamiento, con varios vehículos en fase de reparación y la presencia de herramientas y elementos propios de esta actividad.

Durante la inspección, se constató la existencia de residuos propios de la actividad mecánica dispersos por las instalaciones, como baterías o lubricantes, así como una fosa séptica con restos de vertidos de hidrocarburos.

Desde el instituto armado han resaltado que "estas circunstancias conllevan un grave riesgo de filtración de residuos peligrosos al subsuelo, con potencial afección a las aguas subterráneas y a cauces próximos".

Como resultado de la actuación, se ha investigado al responsable por un posible delito contra el medio ambiente. Asimismo, se han tramitado propuestas de sanción administrativa por la gestión de residuos y la actividad desarrollada sin autorización.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local de Rojales, las instalaciones han sido clausuradas y se ha cesado la actividad que presuntamente se estaba desarrollando en este lugar, ha apuntado la Guardia Civil, que ha resaltado que sigue trabajando en la protección del medio ambiente y ha recordado "la importancia de gestionar adecuadamente los residuos peligrosos para evitar daños al entorno natural".