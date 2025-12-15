Investigador afirma que no hay "ninguna duda" de que el cambio climático estuvo entre las causas de la dana del 29O

El director del Centro de Investigación y Proyectos, Innovación y Sostenibilidad, Miguel Ángel Artacho, comparece en la comisión de investigación de la dana en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Investigación y Proyectos, Innovación y Sostenibilidad, Miguel Ángel Artacho, ha asegurado que el cambio climático estuvo entre las causas que provocaron la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 230 víctimas mortales, ya que este fenómeno está detrás del aumento en la intensidad y la frecuencia de las inundaciones.

Así lo ha sostenido durante su comparecencia este lunes por la tarde en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en la que ha afirmado que los científicos no tienen "ninguna duda" y que existe consenso a la hora de afirmar que detrás del aumento en la intensidad y la frecuencia de las inundaciones está el cambio climático. Como "segunda causa" ha apuntado al crecimiento demográfico y de la urbanización.

Artacho ha lamentado que la sociedad vive "completamente de espaldas a la realidad de un problema que no es para nada menor: una mala gestión de los residuos puede llevar a problemas serios de salud, de seguridad e impactar gravemente al medioambiente".

Y ha hecho hincapié en que detrás de una catástrofe natural "siempre hay una ingente cantidad de residuos". Por eso, ha incidido en que está "demostrado" que quienes hacen una buena gestión de los mismos consiguen "abaratar costes, recortar plazos y agilizar muy mucho la recuperación de la zona" afectada por la inundación.

"HAY MARGEN DE MEJORA"

Respecto a la gestión de los residuos, Miguel Ángel Artacho ha indicado que sigue una guía internacional aprobada en 2011 por tres instituciones, pero ha señalado que siempre "hay margen de mejora" porque "la perfección no existe".

Entre los aspectos a mejorar, ha apuntado al depósito de los residuos en canteras en vez de apoyarse en instalaciones de otras provincias o comunidades autónomas, y a la propia gestión de los residuos como los vehículos siniestrados que debían haber sido tratados en centros autorizados para su descontaminación.

Artacho ha expuesto que ha habido "una gobernanza multinivel" que "se lleva mal" con la improvisación y ha generado "muchos problemas". De ahí que "haya sido un proceso de idas y venidas entre el Gobierno central y la Generalitat", ha reflexionado.

"Yo vengo de la ciencia, soy un hombre de academia y lo que quiero es que ustedes, por favor, colaboren", ha señalado, y se ha referido a la comisión mixta entre el Gobierno y la Generalitat para señalar: "Me entristece enormemente que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo, de trabajar juntos, arrimar el hombro y hacer lo que tienen que hacer, porque ustedes están al servicio de todas las personas que formamos parte de esta comunidad.

PLANES PREVIOS, EXPERTOS EN EL CECOPI Y FORMACIÓN

A su juicio, la gestión de los residuos se hubiera mejorado con planes de gestión previos a desastres, que favorecen un ahorro de tiempo y recursos y ofrecen una respuesta "más resiliente" y una recuperación "mucho más rápida".

Por otro lado, el director del Centro de Investigación y Proyectos, Innovación y Sostenibilidad ha considerado que en órganos como un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) debe estar presente un experto en gestión de residuos: "Eso es obligatorio porque, si no, las decisiones se toman de espaldas y no se tienen los criterios de estos señores que saben de residuos y difícilmente se puede dar una respuesta acorde a lo que la gestión de residuos necesita". Y ha considerado que los técnicos municipales tienen que tener más formación en gestión de riesgos.

También ha subrayado la necesidad de simplificar el marco normativo e impulsar la investigación, la innovación y la colaboración, así como a mejorar la educación y la concienciación ciudadana, y ha llamado a "ser conscientes del riesgo", puesto que hay "muchas personas viviendo en zonas inundables" en la Comunitat. "El verdaderamente dueño del territorio es el agua y, cuando quiere, vuelve y reclama su sitio con las escrituras en la mano", ha avisado.

Respecto al lago de l'Albufera, Miguel Ángel Artacho ha lamentado el "maltrato" que ha sufrido durante "muchos años", al que se suma el "durísimo golpe" provocado por la dana, y ha pedido mejorar su gestión "multinivel".

También ha resumido los problemas que, a su juicio, afloraron con la gestión de la dana: "Falta de información y datos fiables, deficiencia en la comunicación, planificación operativa y control de la gestión del residuo, problemas organizativos y de coordinación institucional y restricciones normativas legales y financieras".

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Entre las intervenciones de los grupos, José Mª Llanos (Vox) ha aseverado que lo que hay son "ciclos climáticos" y ha afirmado que "las 230 víctimas que no las produce ni el cambio climático ni el incremento demográfico o una excesiva urbanización, tienen más que ver con una falta de información y de medidas preventivas". Así, ha señalado que se esperan las obras estructurales "como agua de mayo" y ha preguntado si el Gobierno está "enterrando todavía" vehículos no retirados.

Desde Compromís, Isaura Navarro ha criticado que "Vox privatiza el servicio de gestión de l'Albufera del Ayuntamiento de València con un contrato de un millón de euros" y ha reprochado que se suprimiese la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular que impulsó el Botànic, era un "organismo fundamental" y "no suponía ningún corte a las arcas públicas". El investigador también ha lamentado no contar con este organismo.

Mientras, Alicia Andújar (PSPV) ha lamentado que "la unidad de análisis que comenzó a poner en marcha el Botànic en mayo de 2023 desgraciadamente a día de hoy todavía no está puesta en funcionamiento", cuando habría permitido realizar "estimaciones sobre la afección territorial de la emergencia y su posible evolución proponiendo posibles medidas de protección a la población, infraestructuras y zonas vulnerables". Ha planteado que se habría podido integrar la gestión de residuos en esta unidad de análisis y Artacho se ha mostrado a favor de tener esta unidad.

Y Verónica Marcos (PP) ha señalado que esta unidad de análisis "carecía de personal autorizado y cualificado" y ha señalado que la Generalitat "está preparando el plan integral de residuos y contará con un apartado específico de catástrofes".

"TODOS SOMOS CORRESPONSABLES"

El investigador, en su respuesta, ha señalado que "la previsión es que la intensidad y la frecuencia de las inundaciones va a crecer" y que "nos la deberíamos creer todos para que no tengamos que lamentar 230 víctimas mortales nunca más". A su juicio, "todos somos corresponsables de lo que ha pasado" y si "alguien no se siente, para mí es un desaprensivo" porque lo que ha ocurrido "supone el fallo de toda la sociedad en su conjunto, la academia también".

Artacho ha recalcado que "la prevención pasa por medidas estructurales y no estructurales", pero que de estas últimas "no habla nadie". La gestión de residuos "es una de las principales que habría que acometer", como tener un "buen sistema de emergencias". También ha admitido que se tardó en reaccionar un tiempo porque fue una gestión reactiva.