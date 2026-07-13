El investigador de la UV Eugenio Coronado recibe el V Premio Nacional de Nanotecnología 2026

Eugenio Coronado, catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València y director del ICMol, ganador del V Premio Nacional de Nanotecnología 2026. - UV

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València y director del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol), Eugenio Coronado Miralles, ha sido reconocido con el V Premio Nacional de Nanotecnología 2026 por su trayectoria científica y su contribución al desarrollo de la nanociencia molecular en España.

El premio es una iniciativa impulsada y organizada por Alphabioteclegal, entidad especializada en derecho y biotecnología, y cuenta con la colaboración de la Fundación PONS, que acogerá la ceremonia de entrega, según ha explicado la UV en un comunicado.

El galardón distingue trayectorias científicas de referencia y su contribución al avance de la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación de nuevas generaciones de investigadores e investigadoras.

El jurado ha reconocido la carrera investigadora de Eugenio Coronado, referente internacional en ámbitos como el magnetismo molecular, la espintrónica molecular, los materiales bidimensionales y las tecnologías cuánticas.

A lo largo de su trayectoria, Coronado ha publicado más de 730 artículos científicos, que acumulan alrededor de 45.000 citas, y cuenta con un índice h de 103. Además, ha participado en el desarrollo de 18 patentes, reflejo de su compromiso con la transferencia de conocimiento y la aplicación de los resultados científicos.

"Eugenio Coronado ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación del magnetismo molecular como área de investigación y en la creación de una escuela científica que ha formado a varias generaciones de investigadores e investigadoras", ha resaltado la institución académica.

Su trabajo ha contribuido a conectar la química molecular con la física de materiales y la nanotecnología, "abriendo nuevas vías para el diseño de materiales funcionales con posibles aplicaciones en electrónica, almacenamiento de información y tecnologías cuánticas".

El reconocimiento destaca también su labor en la formación de talento, la docencia, el impulso de nuevas líneas de investigación y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial. Esta visión de la ciencia, basada en la excelencia, la colaboración y el apoyo a las nuevas generaciones, ha sido clave para el crecimiento del ICMol y para su posicionamiento como centro internacional de referencia en ciencia molecular.

La ceremonia de entrega del V Premio Nacional de Nanotecnología se celebrará el 10 de noviembre de 2026 en la sede de la Fundación PONS, en Madrid.

Este reconocimiento se suma a la extensa trayectoria de premios y distinciones recibidos por Eugenio Coronado y pone en valor su contribución decisiva al avance de la ciencia molecular y la nanotecnología en España.