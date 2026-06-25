Una investigadora reivindica la "sabiduría milenaria" sobre el agua para afrontar los desafíos climáticos actuales

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VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por la profesora de la Universitat de València (UV) Anna M. Brígido-Corachán destaca el valor de los conocimientos ancestrales sobre el agua para afrontar los desafíos climáticos actuales. La investigación, publicada en la revista European Journal of American Studies, analiza las relaciones entre el ser humano y el agua en la literatura indígena de América.

El trabajo detalla algunas de las prácticas sostenibles que se han transmitido durante siglos, quiénes las preservaron, cómo siguen vivas en numerosas comunidades indígenas del suroeste de Estados Unidos y cómo pueden inspirar nuevas formas de relación con el entorno.

Para ello, Brígido-Corachán, directora del grupo LENA (Literaturas Étnicas Norteamericanas en un Contexto Global) de la UV, explora principalmente las obras de Leslie Marmon Silko y Ofelia Zepeda, quienes convierten acequias, arroyos, nubes y torrenteras en espacios estratégicos de memoria ambiental.

El artículo muestra que para algunas comunidades indígenas el agua es un ser vivo con voluntad, no un recurso explotable. Expone que en las zonas más áridas de Nuevo México todavía se pueden encontrar grabados de civilizaciones antiguas con forma de serpiente en algunas superficies rocosas, para señalar dónde se encuentran los manantiales de agua. "Esto subraya la profunda conexión entre territorio, memoria y supervivencia", indica la investigadora en un comunicado de la UV.

A lo largo del trabajo se recoge el ejemplo de un grupo indígena originario del desierto de Sonora (México) y Arizona (Estados Unidos) que ha aprendido a protegerse de lluvias torrenciales y sequías a través de una escucha activa del agua en sus múltiples formas, ya que "de otro modo no habrían sobrevivido en el desierto".

Esta perspectiva relacional que entiende el agua como ser viviente "ofrece una alternativa ética y práctica frente a modelos extractivos que han agravado la vulnerabilidad hídrica en regiones como Arizona o el Mediterráneo español", incide Brígido-Corachán.

EL AGUA, "UN SER CON VOLUNTAD Y NO UN RECURSO ILIMITADO"

Según destaca la autora, las narrativas poéticas analizadas funcionan como formas de ciencia indígena porque "integran observación participativa del entorno y recuperación de prácticas tradicionales": "Estas obras activan memorias ambientales que nos enseñan a relacionarnos con el agua como un ser con voluntad y no como un recurso ilimitado".

El estudio también transmite que las acciones de sostenibilidad y cuidado del agua de las comunidades indígenas se pueden aplicar en otros territorios: "En España, por ejemplo, existen muchos esfuerzos para revitalizar el conocimiento ambiental tradicional para combatir la escasez de agua y la emergencia climática. Explorar estas posibilidades y planes de acción puede quizás generar soluciones alternativas que beneficien al planeta en su conjunto".

Y concluye que "si queremos sobrevivir a un futuro marcado por sequías extremas y lluvias devastadoras, no basta con nuevas infraestructuras; necesitamos nuevas formas de escuchar. Las literaturas indígenas nos recuerdan que el agua tiene memoria, y que aprender a leerla puede ser una de las claves para enfrentar la crisis climática global".