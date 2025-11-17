Investigadores europeos y japoneses finalizan un proyecto pionero de conversión del CO2 en metanol

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Laurelin ha dado por concluidas sus investigaciones, tras cuatro años de intensa colaboración entre la Unión Europea y Japón en una investigación pionera sobre la conversión de CO2 en metanol.

Coordinado por el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), el proyecto ha reunido a universidades líderes, centros de investigación y pymes de seis países, ha explicado la entidad en un comunicado.

En una conferencia se han presentado los logros científicos más destacados del proyecto, incluyendo el desarrollo de tecnologías avanzadas de reactores --reactores asistidos por microondas, de inducción magnética y de plasma no térmico-- para la hidrogenación de CO2 a metanol.

El coordinador técnico de Laurelin e investigador en descarbonización en AIMPLAS, Adolfo Benedito Borrás, ha destacado que "el metanol renovable tiene un potencial impresionante para ayudar a descarbonizar el sector del transporte".

"Puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 95%, las emisiones de NOx hasta en un 80%, y eliminar completamente las emisiones de SOx y partículas. Es una tecnología prometedora que puede desempeñar un papel importante para que Europa sea el primer continente climáticamente neutro", ha ilustrado.

Laurelin ha estado financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y la JST bajo la iniciativa SICORP. El consorcio incluye socios de Bélgica, Alemania, Japón, Países Bajos, España y Reino Unido.

Los asistentes también han conocido nuevas técnicas de caracterización y el potencial más amplio de las innovaciones de Laurelin en el contexto de los esfuerzos globales de descarbonización.

SECTOR DEL TRANSPORTE

Uno de los momentos clave del evento ha sido la mesa redonda titulada 'La producción de combustibles renovables como clave para seguir descarbonizando el sector del transporte', donde expertos del ámbito académico e industrial han destacado el papel crucial de los e-combustibles en la transición energética.

Así, los participantes han llamado a simplificar los procedimientos y fomentar una cooperación internacional más profunda para acelerar el progreso científico. Entre los ponentes han estado Joris Thybaut (Universidad de Gante), Pascual Oña Burgos (ITQ), Marlene Hermfisse (eFuel Alliance) y Felicia Mester (The Methanol Institute).

COLABORACIÓN CON JAPÓN

En su discurso de apertura, el embajador de Japón ante la Unión Europea, Kazutoshi Aikawa, ha destacado que "la colaboración entre los equipos japoneses y europeos se ha fortalecido significativamente, permitiendo que la investigación avance de manera productiva. A través de esfuerzos conjuntos entre universidades e instituciones de investigación, Japón y la UE desempeñan un papel importante en la resolución de desafíos globales".

Por su parte, el Embajador de la Unión Europea en Japón, Jean-Eric Paquet, ha señañado desde Tokio que "el proyecto Laurelin encarna verdaderamente la relación tecnológica, científica y económica entre Japón y la UE".

"Apoya nuestra capacidad investigadora a través de la excelencia y la complementariedad. Espero que los resultados del proyecto contribuyan a las ambiciones industriales en torno a los e-combustibles renovables, y que se pueda contemplar una continuación a medida que avanzamos en la asociación de Japón con Horizonte Europa", ha comentado.

El director adjunto de la Oficina de París de la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón (JST), Kazuki Miura, ha expresado su optimismo sobre la cooperación futura entre la UE y Japón: "La JST valora altamente la colaboración dentro del consorcio Laurelin, donde instituciones japonesas y europeas han trabajado estrechamente. Esperamos que las redes fomentadas a través de este proyecto sigan desarrollándose, incluyendo la formación de la próxima generación de talento investigador