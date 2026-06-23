Investigadores de la UMH lideran la elaboración de la estrategia nacional para la conservación de la tortuga mora

Estudio tortuga mora - UMH

ALICANTE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto liderado y ejecutado por investigadores del Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) avanza en el desarrollo de la Propuesta de Estrategia Nacional para la conservación de la tortuga mora (Testudo graeca), una especie amenazada del sureste ibérico, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El proyecto para el desarrollo de esta propuesta, que es una herramienta normativa "clave" para la biodiversidad española, cumple su primer año de ejecución y busca coordinar las políticas de protección de esta especie amenazada entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

El equipo de Ecología de la UMH aporta más de 25 años de conocimiento científico para resolver conflictos críticos como la pérdida y fragmentación de hábitat y la gestión de la población cautiva de esta icónica especie, han indicado las mismas fuentes.

La tortuga mora es uno de los reptiles más emblemáticos del sureste ibérico, Doñana y Baleares, Ceuta y Melilla, pero se enfrenta a un declive preocupante debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat por infraestructuras y la intensificación de los usos del suelo --expansión de regadíos, campos solares, urbanizaciones--, así como debido a los riesgos sanitarios derivados de su consideración como animal doméstico, han explicado desde la universidad.

El Área de Ecología de la UMH lidera desde 1999 la investigación sobre la tortuga mora en España, con más de 50 artículos científicos y 5 tesis doctorales defendidas sobre la especie. El grupo de investigadores de la UMH coordina, además, programas de ciencia ciudadana y voluntariado ambiental, que movilizan anualmente a más de 100 personas al año para el seguimiento de las poblaciones silvestres.

Sin embargo, pese a su estatus de protección legal y las numerosas publicaciones sobre el estado de la conservación de especie, hasta la fecha no se ha aprobado un marco de coordinación nacional que unifique las medidas de gestión entre las distintas regiones donde esta especie amenazada habita.

El objetivo central del proyecto, liderado por el catedrático de Ecología de la UMH Andrés Giménez y coordinado por el investigador de la Universidad Daniel Bruno, es transformar décadas de investigación académica en directrices de gestión eficaces para las administraciones y otros agentes sociales, han apuntado.

Durante este primer año del proyecto, además de las labores preparatorias, el equipo de la UMH ha celebrado reuniones de trabajo presenciales y técnicas con la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del MITECO, administraciones autonómicas y entidades sociales de referencia como las ONGs Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y SERBAL.

Estos encuentros han servido para identificar las principales amenazas --i.e. pérdida y fragmentación de hábitat, mascotismo y sueltas incontroladas, enfermedades, incendios--, así como problemas operativos reales sobre la especie que pone en riesgo la conservación efectiva de esta especie amenazada como el retraso en la aprobación de planes de conservación y recuperación, infradotación presupuestaria, falta de concienciación y valoración de la especie por la sociedad, hacinamiento de ejemplares en Centros de Recuperación de Fauna Silvestre.

Con el diagnóstico estratégico ya avanzado, el proyecto afronta su segundo año centrándose en la discusión con los agentes de los distintos puntos críticos y la redacción de la propuesta normativa definitiva.

Este documento incluirá criterios para delimitar áreas críticas de conservación y acciones recomendadas para mitigar amenazas antrópicas y sanitarias. El proceso culminará con una jornada de discusión nacional, en la que participará un panel de expertos sobre la especie y responsables de las comunidades autónomas implicadas, así como de ONGs que han realizado acciones en pro de su conservación.

Este proyecto se desarrolla gracias a la ayuda concedida por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en su Convocatoria I+P 2024 de fomento de la cultura de la innovación pública, además de contar con la cofinanciación de la UMH.