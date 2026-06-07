Investigadores de la UPV presentan un sistema que previene incendios en las baterías de vehículos eléctricos

Investigadores de la UPV presentan un nuevo sistema que ayuda a evitar incendios y explosiones en las baterías de los vehículos eléctricos - UPV

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al instituto CMT-Clean Mobility & Thermofluids, y AVL Ibérica, filial de la multinacional austríaca AVL Mobility, han presentado un nuevo sistema que aumenta la seguridad frente a incidentes como incendios de las baterías de ion-litio utilizadas, por ejemplo, en coches y patinetes eléctricos.

Se trata del AVL Thermos, un nuevo calorímetro flexible y escalable diseñado para ensayos avanzados de baterías de nueva generación, según ha explicado la UPV en un comunicado.

"El sistema responde a una de las necesidades más importantes del sector, que es analizar de forma rápida y segura las baterías de alta densidad energética -como las de ion-litio", ha subrayado el investigador del CMT-Clean Mobility & Thermofluids, Antonio García.

Asimismo, García ha destacado que con este equipo "es posible caracterizar de forma simultánea distintos fenómenos físicos que afectan al comportamiento de las baterías y evaluarlas con más precisión, lo que revierte en una mayor seguridad cuando estas están operativas".

Como ha explicado el investigador, la seguridad de las baterías de ion-litio es "uno de los grandes retos de la movilidad eléctrica de hoy". A medida que aumenta su capacidad energética y autonomía, ha indicado, "también crece la complejidad para evitar problemas críticos como el denominado 'thermal runaway' (fuga térmica), una reacción en cadena de sobrecalentamiento que puede provocar incendios, explosiones y daños irreversibles en vehículos y sistemas de almacenamiento".

"La industria está desarrollando baterías cada vez más compactas y con mayor capacidad energética, lo que mejora la autonomía de los vehículos eléctricos, pero también incrementa los retos asociados a la seguridad", ha señalado.

Según García, a ese reto "responde AVL Thermos, con un sistema que busca reproducir y monitorizar fugas térmicas en condiciones controladas para entender mejor cómo se inician y cómo evolucionan". "Lo más importante es que nos da las claves para saber cómo prevenirlas, en definitiva, contribuye a diseñar baterías cada vez más seguras", ha apuntado.

El desarrollo del AVL Thermos es fruto de más de dos años de trabajo conjunto entre AVL y el grupo del CMT liderado Antonio García, "referente internacional" en seguridad de baterías y estudio de la fuga térmica, según ha indicado la institución académica.

'AVL THERMOS TECH DAY'

Este sistema se presentó esta semana en el 'AVL Thermos Tech Day', jornada organizada por el instituto de la UPV y en la que expertos internacionales dieron a conocer los últimos resultados de sus investigaciones, encaminadas también a hacer más seguras las baterías.

Entre otros, abordaron temas como la gestión térmica de baterías, umbrales de los materiales en condiciones extremas y el equilibrio entre seguridad, rendimiento y densidad energética, uno de los principales desafíos actuales del sector.