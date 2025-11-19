Investigados dos conductores que circularon en sentido contrario por la A-7 el mismo día en Albaida y Xàtiva

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico en imagen de archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos conductores que circularon en sentido contrario por la A-7 el sábado 25 de octubre, a distintas horas, y que fueron interceptados en los términos de Albaida y Xàtiva, en la provincia de Valencia, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Uno de los conductores casi cuadriplicaba la tasa de alcohol en aire espirado.

Sobre las 03:50 horas del pasado sábado 25 de octubre, se recibieron varios avisos de circulación de un vehículo en sentido contrario a la altura del kilómetro 434 de la autovía A-7, en el término municipal de Muro de Alcoy (Alicante), en dirección a Valencia, que circulaba por los carriles en sentido hacia Alicante.

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia establecieron un dispositivo para localizar al vehículo, que fue interceptado en el punto kilométrico 427 con la colaboración de una patrulla de Policía Local de Muro de Alcoy, a la altura de la localidad de Albaida, sin que se produjera ningún herido.

Agentes del Destacamento de Tráfico de Xàtiva sometieron al conductor, un hombre de 45 años, a las pruebas de detección alcohólica, que arrojaron una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la permitida. El hombre quedó investigado por dos delitos contra la seguridad vial al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y circular con temeridad manifiesta.

El mismo día, sobre las 10:40 horas horas, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Xàtiva, mientras realizaba labores de vigilancia del tráfico en la A-7, detectó a la altura del punto kilométrico 409,700 a un vehículo que realizaba un cambio de sentido al inicio del carril de aceleración de la autovía y se incorporaba en sentido contrario al estipulado.

De forma inmediata y ante la gravedad de los hechos, los agentes advirtieron al conductor con los dispositivos acústicos y luminosos del vehículo policial, pero hizo caso omiso. Uno de los agentes se bajó del vehículo oficial y saló la mediana que separa las calzadas para poder interceptar físicamente al vehículo infractor y ordenar su parada a pie de carretera. El conductor, un hombre de 79 años, quedó investigado por un delito contra la seguridad vial, por conducir con temeridad manifiesta.