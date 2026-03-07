Investigan un almacén-desguace clandestino en la Ribera Alta por almacenar residuos peligrosos

Inspeccionado un almacén-desguace clandestino en la Ribera Alta - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha propuesto una sanción a un almacén-desguace clandestino en un municipio de la Ribera Alta (Valencia) por almacenar residuos peligrosos, ya que incumplía con numerosos reglamentos y leyes medioambientales, por lo que se solicitó al ayuntamiento de la localidad que cesara la actividad.

La actuación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, comenzó el pasado 28 de febrero, tras recibir la voz de alerta de un vecino, que informó de una actividad de transportes y almacenaje de residuos peligrosos en una nave de un polígono industrial en la Ribera Alta.

Por ello, los agentes acudieron y comprobaron cómo salía de la nave un tracto-camión y un semirremolque y se pudo verificar que la empresa de transportes estaba constituida en Rumanía y no en España.

Tras una segunda inspección detallada, la Guardia Civil solicitó el apoyo de una patrulla del Seprona para la evaluación de las posibles infracciones medioambientales. Al responsable de la empresa, un hombre rumano de 26 años, se le pidió la documentación para que acreditara si su situación era regular.

Asimismo, se comprobó que existían grandes recipientes que contenían disolventes altamente corrosivos e inflamables que no tenían las medidas de almacenaje requeridos, ni estaban ubicados en los lugares pertinentes. Además, no había extintores ni medios de extinción de incendios ni mecanismos o medios para evitar el derrame de la sustancia o controlarlo en caso de producirse.

También fueron requeridas al gerente las licencias, seguros y resto de documentación que acreditara la legalidad del negocio y las medidas legales exigibles. Hasta el momento no se han aportado estos documentos, lo que supone una infracción muy grave de la ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento de la economía circular en la Comunitat y a la ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat.

Al hilo, se comprobó que existían neumáticos en el interior de la nave al final de su vida útil y que tampoco cumplían con las medidas de almacenaje y gestión determinadas en el Real Decreto 712/2025, de 26 de agosto, de neumáticos al final de su vida útil. Igualmente, se levantaron actas de denuncia por dos vehículos desguazados no descontaminados con matrícula extranjera que fueron encontrados en la nave.

Por todo ello, se levantaron las correspondientes actas de denuncia a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y al Ayuntamiento. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet y de la Patrulla del Seprona de Alzira.