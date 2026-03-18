Investigan al conductor de una moto por circular a más del doble de la velocidad permitida en Lliria

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VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia investigan al conductor de una motocicleta que fue detectado el pasado sábado 28 de febrero circulando a 192 km/h en un tramo de vía convencional limitado a 70 km/h en la carretera CV-339, a la altura del término municipal de Llíria (Valencia), según ha informado el Instituto armado en un comunicado.

El conductor, un hombre de 54 años de nacionalidad alemana, está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al superar la velocidad permitida en más de 80 km/h en vía interurbana.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, recogido en el artículo 379.1, consistentes en prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Llíria (Valencia).