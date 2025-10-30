Investigan la denuncia de una madre por ciberacoso a su hijo en un colegio de Alicante

Una joven con la cara pintada, durante una manifestación contra el acoso escolar. ARCHIVO. - Carlos Luján - Europa Press

La Policía Nacional investiga la denuncia de una madre por un supuesto ciberacoso escolar a su hijo, alumno de un colegio de Alicante, al haber sido objeto de "comentarios e imágenes ofensivas" en una cuenta de la red social Instagram.

La Conselleria de Educación, por su parte, a través de la Inspección Educativa, trabaja en recopilar información sobre este caso y ha adoptado medidas para proteger a la víctima, al igual que el propio centro, el colegio San Agustín, que ha dado traslado de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores y se ha reunido con el grupo de menores del cuerpo policial.

Fuentes de la Conselleria de Educación consultadas por Europa Press han detallado que el centro ha notificado el caso en la plataforma del Plan de Prevención de la Violencia y de Promoción de la Convivencia (Previ), "como indica el protocolo establecido".

Asimismo, han explicado que Inspección Educativa ha tomado medidas tras establecer un protocolo de ciberacoso y que el colegio también lo ha hecho para "atender a la comunidad educativa".

En este sentido, se ha puesto en marcha asesoramiento del ámbito de convivencia de la Unidad Especializada de Orientación (UEO). Se trata de un equipo que componen orientadores y maestros especialistas en pedagogía terapéutica, especialistas en cualquier cuestión referida a la convivencia del sistema educativo y que pueden llevar a cabo asesoramientos y/o intervenciones cuando son requeridos desde Inspección Educativa, según han concretado desde la administración autonómica.

MEDIDAS PARA PROTEGER A LA VÍCTIMA

Por tanto, según las mismas fuentes, Inspección conoce lo ocurrido y ha activado la UEO y mientras el centro ha puesto en marcha protocolo ante un caso de ciberacoso y "va siguiendo los pasos indicados" en este.

Entre las medidas adoptadas, dirigidas a la protección del niño que ha sido víctima de estos hechos, están la asignación de tutoría afectiva, un aumento de supervisión y vigilancia y la generación de una red de apoyo.

"La protección a la víctima ya está puesta en marcha y se sigue trabajando en la recogida de información para seguir actuando en la aplicación de las medidas necesarias", ha apuntado la Conselleria de Educación, que ha incidido en que Inspección, centro y UEO están trabajando "de forma coordinada".

Por su parte, la dirección del colegio San Agustín de Alicante, a través de un comunicado que ha remitido a las familias de los alumnos y que ha publicado en sus redes sociales, ha manifestado su "absoluto rechazo hacia cualquier forma de acoso o violencia en el entorno escolar".

Además, ha lamentado "profundamente" el sufrimiento de cualquier alumno y de las familias "con los últimos acontecimientos", por lo que les ha trasladado "cercanía, comprensión y apoyo en todo momento".

Desde el centro, para "aclarar los hechos y ofrecer una información veraz y transparente", han expuesto las actuaciones realizadas tras este caso. En concreto, han indicado que el colegio detectó una cuenta de Instagram "con imagen y comentarios ofensivos" y que ha mantenido "conversaciones con diferentes familias".

También ha llevado a cabo un protocolo de observación de toda la comunidad educativa, así como la activación del Previ y la comunicación de estos hechos a Inspección Educativa, algo que ha confirmado la Conselleria de Educación, y el plan director de la Policía Nacional para dar charlas "sobre el buen uso de redes sociales y acoso".

Por otro lado, el centro educativo ha asegurado que también se ha activado un protocolo "por amenazas de un adulto a menores". En este sentido, según apunta el diario Información, que ha adelantado el caso, señala que la dirección habría puesto en marcha esta medida contra la madre del niño acosado, porque esta se dirigió, "frustrada y enfadada", a varios alumnos en el centro y a través de un grupo de Whatsapp.

"VALORES DEL RESPETO"

"Deseamos reiterar nuestro compromiso firme con una educación basada en los valores del respeto, la empatía y la convivencia positiva, pilares esenciales de nuestra comunidad educativa", ha añadido la dirección del colegio.

Y ha concluido: "Agradecemos sinceramente la confianza depositada en nuestro centro para la formación integral de sus hijos e hijas. Les recordamos que disponen de los canales habituales de comunicación y las puertas abiertas del colegio para cualquier duda o inquietud que deseen trasladarnos"