Investigan el grado de implicación de los padres detenidos con su hijo por la muerte de un vecino en València

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando el grado de implicación de los padres detenidos junto a su hijo por la muerte de un vecino este domingo en el barrio valenciano de Benimàmet, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

Inicialmente, los agentes detuvieron al hijo como presunto autor de la muerte a puñaladas de su vecino pero, un tiempo después, arrestaron también a los padres de él, de 58 y 65 años, por supuestamente haber colaborado. Desde Jefatura han apuntado que todavía falta por determinar el grado de implicación de los padres.

Los tres arrestados se encuentran desde ayer en dependencias policiales y está previsto que pasen el miércoles a disposición judicial.

El suceso tuvo lugar este domingo, sobre las 15.30 horas, en un bloque de viviendas del barrio valenciano de Benimàmet, en la calle Gabarda. El fallecido es un hombre de 59 años.