Investigan a un hombre por circular a 174 km/h en un tramo limitado a 80 km/h en Sagunt

Archivo - Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL DE CÓRDOBA - Archivo

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 57 años por dos delitos contra la seguridad vial, tras ser detectado circulando a 174 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 km/h en la carretera CV-309, a la altura del término municipal de Sagunt (Valencia).

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 25 de octubre, durante un servicio de vigilancia y control de velocidad realizado por un equipo del Destacamento de Tráfico Valencia B, en el marco de las actuaciones de prevención de la siniestralidad vial en la provincia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes detectaron un turismo de alta gama que circulaba a 174 km/h, superando en 94 km/h la velocidad máxima permitida en ese tramo, limitada mediante señalización vertical.

Mientras los guardias civiles identificaban al conductor, otro usuario de la vía se detuvo junto a los agentes para informar de que el vehículo había circulado de forma temeraria, al realizar adelantamientos sin visibilidad y sin respetar la línea longitudinal continua, poniendo en riesgo evidente a otros usuarios de la carretera.

Ante estos hechos, un Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia procedió a investigar al conductor como supuesto autor de dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir un vehículo a motor superando en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida y otro por conducción con temeridad manifiesta.

CONSECUENCIAS PENALES

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, recogido en el artículo 379.1, consistentes en prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Por el delito de conducción con temeridad manifiesta, recogido en el artículo 380, la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Sagunt.