Investigan la muerte de una mujer por posibles lesiones de la hélice de un barco en Xàbia

Archivo - Imagen de archivo de una playa de Xàbia - AYUNTAMIENTO XÀBIA - Archivo

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 36 años que, al parecer, sufrió lesiones causadas por la hélice de una embarcación de recreo en la que navegaba junto a otras personas este domingo a 400 metros de la costa de Xàbia (Alicante).

Fuentes del instituto armado han explicado que el cuerpo de seguridad fue alertado sobre las 18.45 horas del suceso, ocurrido frente a la zona de La Caleta. La víctima fue trasladada al puerto de Xàbia, donde los servicios sanitarios certificaron su fallecimiento.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, aunque la principal hipótesis que se baraja es un accidente, según las mismas fuentes.