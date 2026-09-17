Investigan una posible intoxicación de una menor tras tomar una bebida en Xàbia

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga una posible intoxicación que sufrió una menor tras ingerir una bebida que le sirvieron en un establecimiento del municipio de Xàbia (Alicante), según fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron este miércoles sobre las 15.00 horas. La niña fue trasladada e ingresada en un hospital, de acuerdo con la información que han trasladado las mismas fuentes.

Ante lo sucedido, la Guardia Civil ha intervenido el envase que contenía la bebida, así como, de forma preventiva, otros productos del mismo lote y marca. La investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias de estos hechos.