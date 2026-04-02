Investigan la presunta agresión a una maestra por parte de la madre de un alumno en Elda

Archivo - Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de la denuncia presentada por una maestra de una escuela de Educación Infantil de Elda (Alicante) por la agresión sufrida presuntamente a manos de una madre de un alumno.

Desde la Conselleria de Educación han recalcado que se ha activado el protocolo de agresiones en este centro, el Nuevo Almafrà de Elda, tras la denuncia de la docente. Este plan de actuación tiene dos partes, el registro y la comunicación de accidente laboral que lleva incluida la solicitud de asistencia jurídica al profesor, recuerdan desde el departamento de Campanar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Educación, se seuma a las direcciones de los colegios de Infantil, Primaria, Educación Especial y Escuelas Infantiles de la educación pública de la población en su condena a unos hechos que "atentan contra la convivencia y la seguridad en los centros educativos".

El equipo de goboerno municipal subraya que los centros escolares "deben ser espacios de respeto mutuo y seguridad, pilares irrenunciables para el desarrollo de la labor docente y el aprendizaje del alumnado".

En este sentido, la institución municipal rechaza "firmemente cualquier tipo de violencia, ya sea física o verbal, y se compromete a seguir trabajando codo con codo con la comunidad educativa para garantizar entornos escolares libres de agresiones".

El gobierno local ha trasladado "todo el apoyo humano, emocional y profesional a la maestra agredida": "No está sola; cuenta con el respaldo total de este Ayuntamiento y de toda la ciudad de Elda ante una situación que bajo ningún concepto puede normalizarse ni justificarse", aseveran.

En la misma línea, remarcan que es "fundamental reflexionar como sociedad sobre la importancia de proteger y valorar la figura de nuestros docentes". "No se puede educar en el respeto si no se respeta a quien educa, y por ello se seguirá abogando por un sistema educativo basado en la tolerancia y la profesionalidad de quienes, día tras día, trabajan por el futuro de nuestros niños y niñas", obsevan.

"Como ciudad reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando a nuestros centros educativos y a sus profesionales, garantizando que Elda sea una ciudad donde la convivencia y el respeto mutuo sean las señas de identidad de nuestro sistema escolar", agregan.

El Ayuntamiento de Elda reitera su disposición para ofrecer todo el acompañamiento necesario a la docente y al centro educativo, colaborando estrechamente con las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas oportunas ante este lamentable incidente, reafirmando que el respeto a la comunidad educativa es una línea roja que no se debe cruzar.

Fuentes policiales han confiormado a Europa Press la apertura de una investigación para el total esclaracimiento de estos hechos.