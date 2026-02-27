Irene Rodríguez cesa como secretaria autonómica de Emergencias y es sustituida por el comisario Fernando Las Heras

Archivo - La hasta ahora secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell ha acordado este viernes el cese de Irene Rodríguez como secretaria autonómica de Emergencias e Interior, cargo que pasará a ocupar Fernando Las Heras, comisario principal de la Policía Local de València, según ha anunciado el portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, tras la reunión semanal del ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca.

Además, el Consell ha procedido al cese de Raúl Quílez como director general de Innovación de Emergencias y ha nombrado a Miriam Gil como sustituta. Gil es ingeniera informática por la Universidad Politécnica de València (UPV) y miembro del Grupo de Investigación Técnicas Avanzadas en el Desarrollo del Software Centrado en la Persona, especializado en inteligencia artificial.

Miguel Barrachina ha expresado el agradecimiento del Consell a Irene Rodríguez y Raúl Quílez por "la dedicación y los servicios prestados para todos los valencianos".

Cuestionado por el motivo de estos dos ceses, ha recordado que Quílez presentó su renuncia hace unos días, ha destacado que Rodríguez "ha hecho una magnífica labor" y ha emplazado a preguntárselo al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. "No estoy en la intrahistoria de cada nombramiento", ha dicho.

Quílez renunció la semana pasada al cargo de director general, una decisión que desde la Conselleria de Emergencias e Interior enmarcaron en una renovación de la estructura del departamento. Las mismas fuentes ya avanzaron que el Consell barajaba relevar a Rodríguez como secretaria autonómica.

Se da la circunstancia de que Raúl Quílez, prestó recientemente declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la dana. Entre otras cosas, Quílez dijo, como exgerente de la empresa pública de Emergencias (SGISE), que no hubo una discusión "acalorada" sobre el mensaje de texto del ES-Alert, que se envió finalmente a la población día 29 de octubre de 2024 a las 20.11 horas, y subrayó que él era un "convidado de piedra" en el Cecopi.

Por otra parte, a propuesta de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, el Consell ha designado a Trinidad Ortiz como nueva directora general de Innovación y Transformación Urbana. Ortiz es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante (UA) y ocupará un puesto que se encontraba vacante.

Durante la rueda de prensa, al ser preguntado por si el Consell puede transmitir estabilidad con este "nivel de volatilidad" de altos cargos, el portavoz ha asegurado que piensa "exactamente lo contrario" porque ha defendido que el gobierno de Pérez Llorca mantiene una "absoluta coherencia" con el programa electoral del PP con el que el 'expresident' Carlos Mazón llegó a la Generalitat.

Barrachina ha recordado que los ejes del Consell del PP son la simplificación administrativa, la "libertad educativa", la reducción de impuestos y "la mejora de la calidad de todos los servicios públicos". Además, ha subrayado que los acuerdos que ha anunciado este viernes son "perfectamente trasladables" a los que han realizado en los dos últimos años y medio las anteriores portavoces del Consell, Ruth Merino y Susana Camarero.

"ACREDITADA ESTABILIDAD"

Ha contrapuesto la "acreditada estabilidad" que, según él, tiene el Consell con las "situaciones de profundísima inestabilidad" que se dan en España. Como ejemplo ha indicado que este pasado jueves hubo "dos nuevas derrotas del 'sanchismo'" en el Congreso o que 2026 sea el cuarto año sin nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Es más, el también conseller de Agricultura ha sostenido que desde que es portavoz "no ha decaído la intensísima actividad de este gobierno, que, como todos los gobiernos, tiene nombramientos que contribuyen a reforzar su actividad".