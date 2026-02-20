Isaki Lacuesta, Arturo Valls y Andrea Compton se apuntan a Mostra365, oferta del festival para todo el año

Presentación de 'Mostra365' - LIVE MUSIC VALENCIA

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani extiende su actividad a todo el año gracias a la iniciativa 'Mostra365', un programa pedagógico dirigido a jóvenes que fusiona música y cine y que contará con invitados como Isaki Lacuesta, Arturo Valls, Andrea Compton y Carolina Iglesias, entre otros.

El Palau de la Música ha presentado este viernes la nueva marca en un acto en el que también ha desvelado las fechas de la edición de 2026: del 5 al 15 de noviembre.

La subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, y la subdirectora de Música, Nieves Pascual, han explicado en qué van a consistir las actividades, que comenzarán el próximo 22 de febrero y se desarrollarán hasta el 23 de diciembre en la Sala Rodrigo. Entre ellas figuran 'Joves Programadors', 'Cine Culpable' y 'Visuals', que están conformadas por acciones vinculadas a la Subdirección de Cinematografía y Audiovisuales, encargada de diseñar las propuestas.

'Joves Programadors' es una iniciativa pedagógica dirigida a jóvenes de entre 15 y 21 años, creada por A Bao A Qu y Moving Cinema, que busca "fomentar el pensamiento crítico y la formación de futuros profesionales mediante la gestión directa de sesiones cinematográficas por parte del alumnado", han señalado desde la organización.

Para el acto, que tendrá lugar el 22 de febrero con la proyección de la película 'Ariel' (2025) de Lois Patiño, los alumnos serán "ellos mismos los encargados de hablar de la película y acompañar en la proyección y en el coloquio al público en el Palau", ha apuntado Mansanet.

En este sentido, la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales ha destacado que "nos convertimos así en la primera institución valenciana y el primer festival de nuestro territorio en acoger esta iniciativa de 'Joves Programadors' tras otros certámenes como la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), el Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, Punto de Vista o el Festival de Cinema Independent de Barcelona, L'Alternativa".

Por su parte, la propuesta llamada 'Cine Culpable' consistirá en diversas sesiones de cine club con carácter divulgativo donde figuras relevantes de la industria audiovisual española compartirán sus 'placeres culpables' de la historia de cine, lo que generará un espacio de diálogo y análisis sobre la cultura cinematográfica nacional e internacional acompañado por el periodista Eugenio Viñas.

Las cinco sesiones comenzarán el diez de junio con el productor valenciano y actor Arturo Valls; y continuarán el ocho de septiembre con Juan Sandrino periodista y guionista; el seis de octubre con la cómica y guionista Carolina Iglesias; el diez de noviembre con la youtuber Andrea Compton y finalizarán con la maquilladora profesional valenciana Nuria Adraos.

"Las películas de 'Cine Culpable' todavía no las podemos anunciar y estamos aún valorando si serán sorpresa o si serán anunciadas previamente", ha subrayado Mansanet y ha añadido que "depende también del personaje que venga, porque hay algunos que tienen ganas de que sea sorpresa, porque son placeres muy culpables".

Respecto a 'Visuals', se trata de un "encuentro interdisciplinar" que fusiona la creación cinematográfica y audiovisual con la interpretación de música en directo que acompaña la proyección de diferentes películas. En este sentido, Mansanet ha remarcado que, con ello, se consigue explorar "nuevas narrativas sensoriales, con una música compuesta o adaptada por bandas de rock, punk y electrónica, lo que se convierte en una propuesta muy diferente a las que estamos acostumbrados con la música interpretada para el audiovisual más clásico".

Las sesiones comenzarán el 17 de abril con 'Alicia en el país de las maravillas' (1951) acompañada por la banda punk de Castellón, Sanspok. El 23 de septiembre será el turno de 'Taxi Driver' (1976), acompañada en directo por Zabala. El 14 de octubre se proyectará 'Carmina y Amén' (2014), acompañada por la banda de Castellón, Loretta's.

El cuatro de noviembre y en el marco de Mostra de València, se celebrará la actividad de 'Fantasma Sur' y 'Un año, una noche' con Isaki Lacuesta y Alondra Bentley. Finalmente, las sesiones terminarán el once de diciembre con 'El día de la bestia' (1995) con la música del dúo musical catalán, ZA!, conocido por su música rock experimental y electrónica.

SINERGIAS CON OTROS CICLOS DEL PALAU

Asimismo, Mostra365 se extiende a actividades concretas como el documental 'Bazewicz x Bomsori' que se visionará el siete de abril, dirigido por Jakub Piatek y producido por la Editorial Polaca de Música (PWM), en torno a la compositora polaca Grazyna Bacewicz. "Bomsori tendrá ocasión de charlar con el público, de interpretar algunas obras y de comprobar cómo música y audiovisual se dan la mano", ha resaltado Pascual.

De esa manera, se crean sinergias con otros ciclos de la programación como son 'Orgue al Palau', el doce de abril con el organista Juan de la Rubia e interpretará un programa a partir de la película muda 'El maquinista de La General' (1926) de Buster Keaton.

En el mismo ciclo de órgano, el 16 de mayo, Roger Sayer interpretará el programa 'Interstellar Concert' basado en la película de 'Interstellar'(2014). "Además, en breve, se presentará la segunda edición del Festival Mujeres Compositoras, con varias actividades englobadas en Mostra365", han comunicado.

FECHAS DE LA MOSTRA DE VALÈNCIA - CINEMA DEL MEDITERRANI

La subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales ha anunciado que la 41º edición de la Mostra de València - Cinema Mediterrani se celebrará del cinco al 15 de noviembre.

En esta línea, Mansanet ha explicado que, desde que acabó el festival "estamos abriendo la nueva edición, las fechas, las sedes, las actividades, los espacios que podemos ocupar con el festival, nuevos compromisos y nuevas negociaciones con nuevos colaboradores y, tanto las fechas como el contenido del festival, ya están cerradas". Al hilo, ha agregado que en este momento están recibiendo y visionando las películas de ficción para "buscar el mejor cine mediterráneo para traerlo a València".

En cuanto a las fechas de la Mostra, Mansanet ha asegurado que el calendario de otoño de los festivales de cine en España es "bastante intenso". "Una vez consultada a la Federación Internacional de Productores (FIAF), que son los que dan el visto bueno a diferentes festivales internacionales, nos han informado de que no colisionamos con otros festivales y no tienen ninguna complicación por ello", ha indicado.

"Buscamos aligerar el itinerario en València y ubicarnos de una manera un poco más coherente dentro del calendario de festivales de cine, con los que tenemos en marcha negociaciones y colaboraciones, tanto con el Seminci como con el Festival Internacional de Cine de Gijón", ha señalado.

OBRAS DEL PALAU

Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre el estado de las obras del Palau, Mansanet ha remarcado que las intervenciones de un edificio como este pueden "alargarse y ya será función de los responsables de las obras". Pero, en cualquier caso, ha subrayado que el funcionamiento del edificio es "totalmente normal".

"La molestia es la del acceso por la entrada, pero todos conocemos las inclemencias meteorológicas que han acaecido en València en los últimos tiempos y que tienen influencia también en todos estos elementos", ha apuntado, por su parte, Pascual, quien ha añadido que "técnicamente no somos responsables de comentar esto, pero pensamos que las obras están próximas a su resolución".