Isidoro Valcárcel presenta en el IVAM el catálogo que recopila su obra como pionero del arte conceptual

Isidoro Valcárcel Medina - JUAN GARCÍA

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937), Premio Nacional de Artes Plásticas 2007 y Premio Velázquez de Artes Plásticas 2015, participará este martes 16, a las 19 horas, en una mesa redonda en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) para presentar la publicación que recopila su producción gráfica reciente y actualiza el catálogo razonado de su obra.

En la mesa intervendrán, José Díaz Cuyás, comisario de la exposición 'El movimiento de la idea', que el museo acogió del 12 de junio al 14 de septiembre de 2025, y coordinador del catálogo; Blanca Peirats, editora y documentalista técnica del volumen, y David Pérez, profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV) y especialista en la obra del autor, pionero del arte conceptual en España, detalla Cultura de la Generalitat.

La publicación se estructura en dos volúmenes. El primero reúne los dibujos incluidos en la muestra 'El movimiento de la idea', que presentaba una serie inédita de obra gráfica compuesta por cuarenta hojas de papel dibujadas a tinta por ambas caras y tenía la simetría como eje central.

El segundo volumen da continuidad al trabajo iniciado en 2002 por la Fundació Antoni Tàpies, la Sala Verónicas y el Centro José Guerrero con motivo de la exposición 'Ir y venir de Valcárcel Medina'. Aquel proyecto permitió la catalogación razonada de la obra realizada por el artista hasta ese momento.

Ahora, la edición del IVAM retoma esa línea de investigación, la integra y amplía hasta la actualidad, configurando un nuevo catálogo razonado de su producción.

Junto a la catalogación, la publicación incluye textos de revisión crítica, una selección de obras y escritos del artista, así como contribuciones de autores como Blanca de la Torre, José Díaz Cuyás, Pierre Bal-Blanc, Sandra Santamaría y Nuria Enguita.