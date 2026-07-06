ITI y La Fe impulsan un proyecto para frenar la ansiedad antes de una operación

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ITI, centro tecnológico especializado en TIC, y el Instituto de Investigación sanitaria La Fe (IIS La Fe) de València, han puesto en marcha 'Mixcare', una solución innovadora para mejorar la experiencia de los pacientes en los procesos quirúrgicos ya, según los datos, más del 40 por ciento de los pacientes sufre ansiedad antes de una intervención. La iniciativa ofrece una "alternativa distinta" al combinar realidad mixta, una tecnología inmersiva que fusiona el espacio físico y elementos digitales interactivos, con sensores cómodos y no invasivos para proporcionar biofeedback.

Según ha informado el ITI en un comunicado, el proyecto busca mejorar el bienestar de los pacientes y reducir la necesidad de medicación cuando sea posible. Antes de una operación muchas personas sienten miedo o ansiedad, una situación que tiene consecuencias no solo en los días previos a la operación, sino también durante la intervención y en el proceso de recuperación: desde necesitar más medicación para calmarse hasta una recuperación más dolorosa.

Esa ansiedad preoperatoria afecta a más de un 40% de los pacientes y, en caso de intervenciones más complicadas como, por ejemplo, las oncológicas, puede llegar a un 80%. Todo ello ha derivado en un mayor consumo de fármacos ansiolíticos en España a lo largo de las últimas décadas.

Para abordar esta situación y tratar de reducir la ansiedad preoperatoria, se ha puetso en marcha 'Mixcare', un proyecto de la VIII Convocatoria de Ayudas para acciones preparatorias IIS La Fe - Redit. Esta iniciativa busca unir el conocimiento clínico de los profesionales del Hospital La Fe con la capacidad tecnológica de los centros de Redit para desarrollar soluciones innovadoras que mejoren la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Además, el proyecto cuenta con la colaboración de psicooncólogas de la Asociación Española Contra el Cáncer, que colaboran en la evaluación del impacto emocional de la herramienta y en la validación de las estrategias de manejo de la ansiedad dirigidas a pacientes oncológicos.

El objetivo del proyecto es transformar es momento de estrés "en una experiencia más humana, en la que el paciente aprende a manejar sus emociones con apoyo de tecnología y del equipo clínico". En palabras de María Antolín, directora del Área de Promoción de Proyectos Estratégicos de ITI, "con Mixcare, La Fe e ITI apuestan por una innovación con impacto directo en las personas: una solución que busca que el paciente deje de sentirse un 'sujeto pasivo' y pueda afrontar el proceso quirúrgico con más serenidad, reduciendo la necesidad de medicación cuando sea posible y mejorando su bienestar en uno de los momentos más delicados del paso por el hospital".

La mayoría de las iniciativas con experiencias inmersivas enfocadas en la salud se basan en Realidad Virtual, una tecnología que permite al usuario visualizar un mundo totalmente digital, aislándolo del entorno real. Esta técnica permite medir en tiempo real funciones corporales que suelen ser involuntarias, como el ritmo cardíaco o la respiración, y utilizarlas durante la propia experiencia inmersiva.

GAFAS INMERSIVAS

"El funcionamiento de la experiencia de realidad mixta que planteamos en Mixcare se basa en unas gafas inmersivas que permiten al paciente continuar viendo el entorno real en el que se encuentra, por ejemplo, la habitación del hospital o la sala de espera, y añadir en este entorno objetos digitales como si formaran parte de la habitación", ha explicado Patricia Pons, responsable del grupo de Human- Computer Interaction en ITI.

Por otro lado, gracias a los sensores, el paciente puede visualizar a través de las gafas sus señales fisiológicas de manera inmediata a través de un avatar emocional que imita su pulso y su respiración. De este modo, se facilita que el paciente pueda identificar "de manera muy práctica y visual cómo se encuentra ganando así conciencia sobre su propio estado físico, y que pueda poner en práctica técnicas de relajación guiadas con la realidad mixta en función de su estado de ansiedad actual", ha añadido.

ESTUDIO PILOTO

El proyecto ha arrancado en enero de 2026 y se encuentra en la fase inicial. Actualmente, se está realizando un primer estudio piloto con pacientes para comprobar la viabilidad y la aceptabilidad de la herramienta en cuanto a su comodidad, reducción de la ansiedad, satisfacción de los pacientes y la utilidad para el personal clínico.

El proyecto reúne a diferentes profesionales de la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos (Unidad de Sarcomas) del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y del servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitari i Politècnic La Fe. El objetivo final es poder integrar la herramienta en un entorno clínico real.

Para ello, se tendrá en cuenta el análisis de resultados del estudio piloto, y se impulsará un proceso de diseño participativo mediante talleres conjuntos entre los profesionales de ambas entidades. Estos resultados permitirán identificar mejoras, definir necesidades tecnológicas futuras, y escalar esta experiencia de realidad mixta con biofeedback para que pueda incorporarse de manera efectiva en salas de espera preoperatorio u otros escenarios hospitalarios.

"En pacientes con tumores musculoesqueléticos, el proceso quirúrgico implica una carga emocional importante. Iniciativas como Mixcare nos permiten explorar cómo la tecnología puede ayudar a reducir la ansiedad, favorecer el bienestar emocional y mejorar la experiencia del paciente en el periodo quirúrgico", ha concluido Carolina De la Calva Ceinos, facultativa especialista en la Unidad de Tumores Musculoesqueléticos del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital La Fe.