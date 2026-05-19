La IV Entrada de la Clóchina vuelve este sábado al Mercado del Cabanyal con animación y degustaciones

Archivo - III Entrada de la clòtxina - DAMIAN TORRES - Archivo

VALÈNCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Mercado del Cabanyal de València celebrará el sábado 23 de mayo la cuarta edición de la Entrada de la Clóchina, una jornada festiva dedicada a uno de los productos más representativos de la gastronomía valenciana que, tras el éxito de las tres convocatorias anteriores, regresa con más actividades, animación y degustaciones para todos los públicos.

Esta cita tiene su origen en la tradicional Mercafesta. Por ello, el evento mantendrá su esencia con los talleres infantiles típicos de las Mercafestes, que en esta ocasión se realizarán junto con los talleres infantiles organizados por EMT València, según ha explicado Mercavalència en un comunicado.

La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de València junto a Mercavalència, en colaboración con Clóchina de Valencia y el Mercado del Cabanyal.

Bajo el lema 'El teu amor d'estiu ja ha arribat', la cita llenará durante toda la mañana el entorno del mercado de música en directo, propuestas de animación y showcookings. El presidente de Mercavalència, Santiago Ballester, ha destacado que "la Entrada de la Clóchina demuestra cómo los mercados municipales pueden convertirse en espacios de encuentro y celebración para toda la ciudad, poniendo en valor nuestros productos más ligados al Mediterráneo y a la tradición valenciana".

Ballester ha subrayado además que "el extraordinario respaldo que ha tenido esta iniciativa desde su primera edición confirma el interés de la ciudadanía por disfrutar de propuestas vinculadas al producto local, la gastronomía y la vida de barrio".

RACIONES GRATUITAS DE CLÓCHINA

Uno de los principales atractivos de la jornada será el reparto de 4.000 raciones gratuitas de clóchina valenciana, que podrán obtenerse presentando un ticket de compra realizada en los puestos del Mercado del Cabanyal durante la mañana del evento, una fórmula que busca incentivar las compras en el comercio de proximidad y seguir dinamizando la actividad del mercado municipal.

La cita contará además con la participación de Clóchina de Valencia cuyos productores cultivan la clóchina valenciana en las tradicionales bateas del Puerto de València.

La temporada arrancó con una previsión cercana a las mil toneladas de producción, consolidando el buen momento del sector y la creciente proyección de este producto autóctono.

Con esta cuarta edición, la Entrada de la Clóchina continúa consolidándose como una celebración popular que combina gastronomía, tradición, comercio local y ocio familiar en uno de los enclaves con más identidad de la ciudad.