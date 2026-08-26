Ivace+i apoya proyectos que impulsan compra de soluciones innovadoras para entidades locales y sector público

Archivo - Imagen de archivo de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha concedido, a través de Ivace+i Innovación, más de 1,2 millones de euros para respaldar ocho proyectos de Compra Pública de Innovación (CPI) en la Comunitat Valenciana, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, ha señalado que estas iniciativas persiguen "fomentar el desarrollo de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios que las administraciones locales y las entidades del sector público ofrecen a la ciudadanía".

Las ayudas se enmarcan en el programa de Impulso de la Compra Pública de Innovación, que contempla dos líneas de subvención diferenciadas: una destinada a estimular la demanda de I+D+i por parte de las administraciones públicas y otra orientada a favorecer la participación de empresas de la Comunitat Valenciana en este tipo de procesos.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha considerado que la CPI es una "herramienta estratégica" para modernizar los servicios públicos e impulsar el desarrollo tecnológico del tejido empresarial. En esta línea, ha asegurado que se trata de un instrumento "muy útil" que permite a "las administraciones identificar retos concretos y transformarlos en oportunidades para que las empresas desarrollen soluciones innovadoras con un impacto real en la sociedad".

"Este programa refuerza la colaboración entre el sector público, las empresas y el sistema valenciano de innovación, favoreciendo que el conocimiento se traduzca en nuevos productos y servicios que mejoran la competitividad y la calidad de vida de las personas", ha señalado Cano.

La línea dirigida a las administraciones públicas concentra la mayor parte de los recursos, con una dotación superior al millón de euros, lo que supone un incremento del 42,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, ha detallado la administración autonómica.

Además, aumenta también el número de entidades beneficiarias hasta un total de seis, mayoritariamente organismos del sector público, aunque se mantiene la representación municipal.

Las actuaciones financiadas responden a las necesidades específicas de cada entidad beneficiaria. Así, los proyectos impulsados desde el sector público fomentan la difusión de la CPI entre las administraciones, promueven la incorporación de la innovación en el ámbito universitario, analizan nuevas oportunidades para su aplicación en el entorno portuario y apoyan el despliegue de este modelo de contratación en el sistema sanitario.

Por otra parte, las entidades locales beneficiarias podrán diseñar estrategias para implantar la Compra Pública de Innovación, identificando los principales retos a los que se enfrentan y los servicios públicos susceptibles de mejorar mediante este instrumento.

OFERTA EMPRESARIAL

Además de incentivar la demanda de soluciones innovadoras desde las administraciones, Ivace+i también respalda la oferta empresarial de I+D+i mediante una línea específica que facilita la participación de las empresas en licitaciones de CPI, ha añadido la Generalitat.

Estas ayudas financian parte del desarrollo de las soluciones tecnológicas que las administraciones requieren en sus pliegos de contratación. En esta convocatoria, dos empresas recibirán apoyo de la administración valenciana por un importe conjunto superior a los 142.000 euros.

El objetivo, ha afirmado Marián Cano, "es que las empresas valencianas encuentren en la contratación pública un espacio para innovar, crecer y llevar al mercado soluciones con un elevado valor añadido".

"Este programa contribuye a generar un ecosistema en el que la innovación responde a necesidades reales y crea nuevas oportunidades para nuestro tejido productivo", ha subrayado la consellera.

La Generalitat ha destacado que con esta resolución, Ivace+i Innovación "continúa avanzando en la adjudicación de las ayudas de concurrencia competitiva correspondientes a 2026, orientadas a impulsar proyectos de innovación empresarial, favorecer la transferencia del conocimiento científico al tejido productivo y fortalecer la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y organismos de investigación".

LÍNEAS CON MÁS SOLICITUDES

Hasta la fecha se han concedido ya cerca de 12 millones de euros correspondientes a la convocatoria de 2026, si bien las líneas con mayor volumen de solicitudes y dotación presupuestaria se resolverán de forma progresiva durante el próximo otoño, ha concretado la administración.

El conjunto de programas de ayudas de Ivace+i Innovación cuenta este año con un presupuesto máximo de 59 millones de euros. De esta cantidad, el 60 por ciento está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.