Ivace+i destina 2,9 millones para impulsar nueve unidades de innovación en unversidades y centros de investigación

Imagen de recurso de investigación. - GVA

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha destinado a través de Ivace+i Innovación 2,9 millones de euros para financiar nueve unidades de I+d en universidades y centros de investigación de excelencia con sede en la Comunitat Valenciana.

El organismo ha resuelto así la concesión de las ayudas correspondientes a la línea dos del programa de 'Valorización de los resultados de investigación hacia las empresas', que respalda la creación de Unidades Científicas de Innovación Empresarial (UCIE), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta figura, que incentiva la investigación aplicada y orientada hacia el tejido productivo, contará este año una asignación superior a los 2,9 millones de euros. La Unión Europea aporta el 60 por ciento de estos fondos a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

La consellera de Innovación , Marián Cano, ha explicado que con estas ayudas "reforzamos la capacidad de nuestras universidades y centros de investigación para convertir el conocimiento en soluciones innovadoras que respondan a las necesidades reales de las empresas".

"Las UCIE son un instrumento estratégico para estrechar la colaboración entre el sistema científico y el tejido productivo, acelerar la transferencia de tecnología y contribuir a mejorar la competitividad de la economía valenciana", ha agregado.

Cano ha avanzado que estas estructuras desarrollarán innovaciones en el ámbito de la salud, de la inteligencia artificial, el sector agroalimentario y biotecnológico, entre otros.

AMPLIACIÓN RED UCIES

Las nueve unidades científicas ampliarán la actual red de UCIEs que cuentan en la con el respaldo económico de Ivace+i Innovación. Tras las nuevas incorporaciones permanecen activas 22 unidades de innovación, de las que 13 se corresponden con proyectos financiados en las dos últimas convocatorias, las correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.

Como ha indicado la Generalitat, las Ucies constituyen una de las herramientas del Gobierno autonómico para "potenciar la conexión entre las esferas científica y tecnológica y la empresarial y propiciar la transferencia de conocimiento y tecnología al tejido productivo".

Los equipos que constituyen estas unidades especializadas en I+D+i cooperan de forma "activa" con la red de agentes de innovación y de proximidad, que Ivace+i también financia en centros de investigación, institutos tecnológicos, asociaciones empresariales, entidades de ámbito local y parques empresariales, entre otras organizaciones.

La financiación pública de las Ucies está diseñada para incentivar la puesta en marcha y consolidación de estas estructuras, que pueden disponer de esta vía de ingresos durante un máximo de seis años. La concesión de estas ayudas se suma a la de los programas de 'Asimilación de Tecnologías Avanzadas' y de 'Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación'.

De forma progresiva, hasta el próximo otoño, se darán a conocer los proyectos apoyados y sus beneficiarios en las principales líneas y programas de ayuda de este llamamiento público, cuyo presupuesto global máximo asciende este año a 59 millones de euros.