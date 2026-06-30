Ivace+i Internacional organiza la participación de empresas valencianas en la feria Summer Fancy Food en Nueva York

Summer Fancy Food - GVA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ivace+i Internacional, dependiente de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, ha organizado la participación de diez empresas valencianas en la feria Summer Fancy Foos, que se celebra en Nueva York, para promocionar la gastronomía y los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana.

La directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá, que se ha desplazado a Nueva York, ha explicado que la participación en la Summer Fancy Food Show, en el Pabellón de España organizado por ICEX, "permite a las empresas valencianas acceder a uno de los principales escaparates internacionales del sector gourmet, establecer contactos comerciales de alto valor y reforzar su posicionamiento en el mercado estadounidense".

Esta acción forma parte del Plan USA, puesto en marcha por Ivace+i Internacional para apoyar a las empresas valencianas a mantener su cuota de mercado y su promoción en un mercado estratégico como Estados Unidos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además de presentar productos como queso, turrones y dulces, caldos y preparados para paella, trufa fresca, bollería sin gluten, jamón serrano, especias y condimentos y frutas en conserva, entre otros, Ivace+i Internacional ha organizado un seminario de gastronomía en el espacio gastronómico del Pabellón de España.

Durante el seminario se cocinará una paella en directo y paralelamente el presentador comentará distintos platos elaborados con productos de las diez empresas participantes.

"Con esta actividad complementaria queremos convertir la calidad y autenticidad de los productos en una experiencia que incremente su capacidad de atracción, diferenciación y promoción ante un público exclusivamente profesional", ha explicado Payá.

APUESTA POR LA PROMOCIÓN EXTERIOR

Las empresas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana destacan por su "proactividad en los mercados exteriores". Como muestra, las empresas que participan de forma agrupada con Ivace+i Internacional representan el 20,4 por ciento de las empresas presentes en el Pabellón de España en este certamen.

La Summer Fancy Food Show reúne a miles de compradores profesionales, importadores, distribuidores, cadenas de 'retail', canal horeca, tiendas especializadas y medios de comunicación. "Participar permite acceder en un único espacio a los principales actores del mercado estadounidense y de otros mercados internacionales", ha indicado la directora.