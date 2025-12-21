Ivace+i Internacional propone más de 90 acciones de promoción exterior en 40 mercados para 2026 - GVA

VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ivace+i Internacional, dependiente de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio que dirige Marián Cano, propone un total de 92 acciones de promoción exterior en 40 mercados durante el año 2026.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha explicado que Ivace+i Internacional ha publicado el avance del Plan de Promoción Exterior 2026, que recoge todas las propuestas planteadas para dar a conocer las marcas y productos de la Comunitat Valenciana en el exterior.

"Planteamos un ambicioso Plan de Promoción Exterior con más de 90 acciones para acercar nuevas oportunidades de negocio a las empresas de la Comunitat Valenciana", ha explicado.

Las acciones planteadas en el plan, para una gran variedad de sectores, "facilitan el acceso de las pymes de la Comunitat Valenciana a mercados internacionales y a interesantes contactos comerciales que de forma individual requieren una inversión mayor, tanto económica como de recursos humanos", ha indicado Cano en un comunicado.

Entre las acciones previstas se encuentran misiones comerciales, tanto sectoriales como multisectoriales; la participación agrupada en ferias internacionales; la promoción en puntos de venta; encuentros empresariales y seminarios dirigidos a prescriptores, entre otras.

Las acciones colectivas organizadas desde una entidad como Ivace+i Internacional "tienen un mayor impacto que las acciones individuales, lo que nos permite maximizar los resultados para las empresas y nos ayudan a seguir avanzando en la creación de una imagen de marca de nuestros productos y nuestras empresas", ha explicado Marián Cano.

Cano, además, ha resaltado que este Plan de Promoción nace del consenso y responde a las inquietudes planteadas por los sectores y comunicadas a Ivace+i Internacional a través de las Asociaciones Sectoriales.

DESGLOSE POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

Por su parte, la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá, ha explicado que Europa sigue siendo el área con mayor número de acciones, un total de 23, seguido muy de cerca por América, que alcanza en este plan las 22 acciones.

África y Asia serán el destino de 13 acciones cada una, mientras que las misiones de invitados internacionales o misiones inversas alcanzan las 21 iniciativas.

"Este Plan es posible gracias a la amplia Red Exterior de Ivace+i Internacional que acompaña y asesora a las pymes de la Comunitat Valenciana en 35 mercados estratégicos", ha explicado.

Además, el hecho de contar con personal experto en destino "permite seleccionar interesantes contactos comerciales que invitamos a lo largo del año para que conozcan tanto los certámenes feriales como empresas y sectores de la Comunitat Valenciana en distintas iniciativas celebradas a lo largo del año", ha explicado Mónica Payá.

En cuanto a los sectores, el plan está dirigido a todos los sectores de la Comunitat Valenciana. Destacan en número los relacionados con hábitat y materiales de construcción, así como las dirigidas a alimentación, vinos y bebidas. También se incluyen acciones para sectores consolidados como calzado o juguete.

En este plan tienen cabida, a su vez, acciones para los sectores culturales, también para las TICs y empresas tecnológicas, sectores industriales, así como aeronáutico y aerospacial, entre otros.