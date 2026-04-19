Archivo - El IVAM acoge una mesa redonda sobre la ópera 'Salomé' con James Gaffinan y Blanca de la Torre. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut València d'Art Modern (IVAM) acoge, en colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía, una mesa redonda este martes, a las 19.00 horas, sobre 'Salomé', la ópera de Richard Strauss inspirada en la historia bíblica de Salomé y Juan el Bautista.

En la mesa participan la directora del IVAM, Blanca de la Torre, junto al director musical de 'Salomé', James Gaffigan, qure repasarán los elementos esenciales de la música de esta obra, así como la iconografía del personaje que le da nombre. El miembro de Amics de l'Òpera i de les Arts de la Comunitat Valenciana, Javier Monforte, será el moderador del encuentro, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La mesa redonda es una actividad previa al estreno en el Palau de les Arts Reina Sofía de la ópera 'Salomé' el próximo 25 de abril, bajo la dirección musical de James Gaffinan y con un montaje original ideado por el director italiano "más visionario en la actualidad", Damiano Michieletto.

La soprano lituana Vida Mikneviciute, admirada por su "excepcional talento vocal y capacidad para transmitir la complejidad emocional de Salomé", se ha coronado como referente del controvertido papel, con más de 50 funciones en las óperas de Viena, Múnich y Berlín.

'Salomé' se estrenó el 9 de diciembre de 1905 y supuso la consagración de Richard Strauss como operista tras una importante etapa como compositor de poemas sinfónicos.

La obra se basa en la traducción de la obra en francés 'Salomé' de Oscar Wilde y es conocida por su 'danza de los siete velos' y por su sorprendente escena final.