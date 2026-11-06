El IVAM acoge un recital del Centre de Perfeccionament de Les Arts por la exposición sobre Julio González - MIGUEL LORENZO

VALENCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), en colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía, acoge el próximo sábado 7 de noviembre, a las 17.00 horas, un recital a cargo de los cantantes del Centre de Perfeccionament de Les Arts.

El concierto, inspirado en la exposición 'La mujer en la obra de Julio González' y de acceso gratuito, propone una inmersión dramática en el ciclo del amor a través de las cuatro estaciones de la experiencia amorosa, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La soprano Ariadna Vilardaga, el bajo Agustín Albornoz y el pianista Alexander Beliakov interpretarán las composiciones de autores como Luigi Denza, Mario Castelnuovo-Tedesco, Carlos Guastavino, Enrique Granados o Joaquín Nin en la sala que alberga la muestra.

Antes del recital, el equipo de mediación del IVAM realizará una visita guiada a la exposición inaugurada el pasado mes de marzo, que reúne 148 obras procedentes de la colección del museo, salvo cuatro dibujos pertenecientes a la colección Alfons Roig de la Diputación de Valencia, que analizan la figura femenina en la producción del creador.

La propuesta forma parte de las actividades organizadas con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Julio González y se enmarca en la colaboración que mantienen el IVAM y el Palau de les Arts Reina Sofía para desarrollar iniciativas conjuntas vinculadas a la lírica y las artes plásticas.

En este contexto, los artistas del Opera Studio de Les Arts diseñan recitales específicos alrededor de las distintas muestras que acoge el centro museístico. Los recitales son de libre acceso y gratuitos, aunque, debido a la limitación del aforo de la sala, es necesario realizar una reserva previa a través de la página web del IVAM.