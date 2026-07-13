El IVAM amplía su horario hasta la medianoche y acoge una sesión musical en la Gran Nit de Juliol

El IVAM amplía su horario hasta la medianoche y acoge una sesión musical de Hits With Tits con motivo de la Gran Nit de Juliol - REMITIDA GVA

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) celebrará la Gran Nit de Juliol el próximo sábado, 18 de julio, con una serie de propuestas culturales que incluirán la ampliación de su horario hasta la medianoche, la gratuidad de la entrada desde las 19.00 horas y la apertura de todas sus galerías para realizar visitas nocturnas. La jornada concluirá con una sesión musical del colectivo Hits With Tits, que ofrecerá una selección de temas de 'new wave', pop y música electrónica a partir de las 21.00 horas.

Fundada en 2013 por Ada Diez y Lu Sanz, esta formación desarrolla proyectos culturales con el objetivo de visibilizar la presencia de las mujeres en ámbitos como la música, el cómic y la ilustración.

A lo largo del día, el museo ha programado recorridos comentados a las exposiciones, talleres interactivos para familias y una acción sonora en torno a la instalación inmersiva 'Radix'. Además, el espacio de juego para la primera infancia y bebés 'El rincón de luz y color' y la biblioteca familiar, dirigida principalmente a niños y niñas de entre 3 y 6 años, permanecerán abiertos hasta la medianoche para ofrecer lugares gratuitos de juego y exploración a las familias, destacan las responsables del museo en un comunicado.

En el marco de la celebración de la Gran Nit de Juliol, a las 20.00 horas tendrá lugar una intervención sonora en directo a cargo de Demeter's Project, un grupo artístico femenino integrado por músicas de formación clásica que realizará una acción específica para la exposición 'Radix', de la artista Tania Candiani.

La propuesta combina respiraciones, ecos y vibraciones sonoras con la luz y el espacio de la instalación para generar una experiencia inmersiva que invita al público a reflexionar sobre la conexión entre los distintos elementos que conforman un ecosistema vivo y en constante transformación.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

La programación familiar comenzará a las 12.00 horas con el nuevo taller interactivo 'Minimundos de bolsillo', una experiencia inmersiva que combina arte, juego y experimentación sensorial. La actividad incluye una visita previa a la exposición y una dinámica participativa en la que los asistentes diseñarán ecosistemas imaginarios de forma colectiva.

El IVAM también ha organizado visitas comentadas a las últimas exposiciones inauguradas. A partir de las 17.00 horas, los visitantes podrán descubrir la muestra centrada en 'La Albufera'.

Posteriormente, a las 18.00 horas, tendrán la oportunidad de conocer 'La Colección del IVAM hasta hoy', una muestra que reúne más de 500 obras de 260 artistas, entre los que figuran Joan Miró, Andy Warhol, Man Ray, Marcel Duchamp, Cindy Sherman, Claes Oldenburg, Jacques Lipchitz, Martha Rosler, Robert Frank, Walker Evans o María Blanchard, entre otros.

Las últimas visitas comentadas tendrán lugar a las 19.00 horas con 'Territorios en tránsito / Solo dúo: irene grau & Marco Giordano' y a las 21.00 horas con 'Apocalipsis Now', de la fotógrafa Cristina de Middel.