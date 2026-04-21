El IVAM celebra el Día del Libro con la escritora Estela Sanchis, un mercadillo y el proyecto 'Libros Viajeros'

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VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) celebra el Día del Libro el próximo 23 de abril con una charla de Estela Sanchis dentro del ciclo 'Escrituras cactus' en torno a Julio González, una venta especial de publicaciones del museo con descuentos y un proyecto de Libros Viajeros junto al Museo de Arte Contemporaneo (MUSAC) de León, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Reina Sofía de Madrid, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla y el Museo de Helga de Alvear de Cáceres.

La escritora Estela Sanchis participará durante la jornada del próximo jueves a las 19.00 horas en la cuarta sesión del ciclo 'Escrituras cactus' con una charla en la sala recién inaugurada de la exposición 'La mujer en la obra de Julio González'. Sanchis abordará en su intervención su relato creado exprofeso sobre la obra de Julio González y que lleva por título 'Circuito cerrado', según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En el texto explora el museo como espacio de control de los cuerpos y de los sentidos, y la imposibilidad --o la necesidad-- de experimentar la obra más allá de la mirada. Sanchis, que es autora de la novela 'Hasta aquí todo va bien'(2025), ha explicado que el relato narra cómo "la vigilante de la sala de Julio González comienza a desarrollar una fascinación secreta con la obra 'La Mujer frente al espejo'".

A medida que las horas de vigilancia se acumulan, "la frontera entre custodiar la obra y entregarse a ella se vuelve inestable, arrastrándola hacia una experiencia prohibida donde el deseo busca atravesar el metal".

VENTA ESPECIAL DE CATÁLOGOS

El jueves 23 de abril la librería del IVAM ofrece todas sus publicaciones con un 10 por ciento de descuento. Además, desde el Día del Libro hasta el 3 de mayo, el museo celebrará una venta especial de publicaciones, y ofrecerá descuentos de más de un 65 por ciento en una selección de catálogos de artistas como Yturralde, Ángeles Marco o Julio González, así como publicaciones de exposiciones como 'Imaginarios mecánicos y técnicos en la Colección del IVAM' o 'El retrato español en el Prado'.

Esta iniciativa busca acercar el arte contemporáneo al público general, de manera que permite adquirir en el museo obras de referencia a precios reducidos y reforzar su compromiso con la divulgación cultural.

Durante este mismo período, recuerdan, las personas que se inscriban en la comunidad de Amigos y Amigas del IVAM recibirán como obsequio un catálogo del museo.

'LIBROS VIAJEROS'

Las actividades se completan con el proyecto 'Libros Viajeros' en el que la Biblioteca y Centro de documentación del IVAM participa junto a las bibliotecas de cinco centros de arte contemporáneo: el MUSAC de León, el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria, el Museo Reina Sofía de Madrid, el CAAC de Sevilla y el Museo de Helga de Alvear de Cáceres.

A través de esta iniciativa, los usuarios de la biblioteca el museo valenciano pueden elegir un ejemplar enviado por los otros centros de arte contemporáneo, que están identificados y personalizados con una carta del centro emisor.