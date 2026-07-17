El IVAM celebra este sábado con música pop y electrónica la Gran Nit de Juliol hasta la medianoche

El rincón de luz y color. Espacio artístico de juego libre para primera infancia - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) extenderá su actividad habitual a la franja nocturna el sábado 18 de julio con motivo de la Gran Nit de Juliol, para ofrecer una experiencia cultural adaptada al horario de noche y al ritmo de música pop y electrónica.

Esta iniciativa permitirá al público descubrir las exposiciones del museo en un horario extraordinario hasta la medianoche y de manera gratuita a partir de las 19.00 horas, combinando la apertura de las salas con intervenciones musicales y artísticas diseñadas específicamente para esta jornada, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La programación nocturna arrancará a las 20.00 horas con una performance sonora en directo a cargo de Demeter's Project. Este grupo artístico ha diseñado una acción específica para interactuar con la exposición 'Radix' de Tania Candiani. A través de respiraciones, ecos y vibraciones, las intérpretes generarán un ambiente acústico que, combinado con la luz y la arquitectura de la sala, buscará sumergir al público en un ecosistema vivo y en constante evolución.

El broche de oro de la jornada llegará a las 21.00 horas con la sesión de DJ del colectivo Hits With Tits. Fundada en 2013 por Ada Diez y Lu Sanz, para esta noche ofrecerán una cuidada selección de temas de new wave, pop y música electrónica que amenizará las últimas horas de la velada.

VISITAS GUIADAS Y ESPACIOS FAMILIARES

El arte expositivo también tendrá un peso fundamental en la franja nocturna. Tras los recorridos vespertinos dedicados a 'La Albufera' y a 'La Colección del IVAM hasta hoy', las visitas guiadas continuarán al caer la noche.

A las 19.00 horas se iniciará el recorrido comentado a la muestra 'Territorios en tránsito / Solo dúo: irene grau & Marco Giordano', mientras que a las 21.00 horas será el turno de descubrir 'Apocalipsis Now', de la fotógrafa Cristina de Middel.

Por último, el IVAM ha querido garantizar la conciliación familiar extendiendo también el horario de sus áreas infantiles hasta las 00.00 horas. Las familias que acudan al museo por la noche dispondrán de acceso gratuito a 'El rincón de luz y color', un espacio de juego para la primera infancia, así como a la biblioteca familiar, especialmente dirigida a niños y niñas de entre 3 y 6 años, consolidando una oferta nocturna transversal y accesible para todos los públicos.