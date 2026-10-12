El IVAM despide la exposición sobre l'Albufera con expertos en antropología, arte y medio ambiente

Archivo - Exposición sobre l'Albufera en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM). - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) despide la exposición 'La Albufera' con una jornada que reúne a especialistas procedentes de la antropología, la ciencia, el arte y el activismo medioambiental para reflexionar sobre las transformaciones y los retos que atraviesan este espacio natural de Valencia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El encuentro, que tendrá lugar entre las 16.00 y las 20.00 horas de este martes 13 de octubre, propone ampliar algunas de las cuestiones planteadas en la muestra --comisariada por Sandra Moros-- y abordar el Parque Natural de la Albufera "como un espacio complejo en el que confluyen dimensiones ecológicas, sociales, culturales e históricas".

Bajo el título 'L'Albufera. Jornada de pensamiento anfibio', la actividad forma parte de la programación organizada por el museo con motivo de la clausura de la exposición 'La Albufera', que podrá visitarse hasta el próximo 18 de octubre.

La muestra reúne cerca de dos siglos de imágenes, documentos y obras vinculadas a este entorno natural. Desde la fascinación romántica del siglo XIX hasta las actuales preocupaciones por la crisis ambiental, la exhibición recorre la historia visual del enclave, declarado parque natural el 8 de julio de 1986, ha detallado la administración autonómica.

La jornada comenzará con una conversación entre el antropólogo Aníbal G. Arregui, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, y la socióloga Aida Vizcaíno, profesora de la Universitat de València, en torno a las formas de relación entre las comunidades humanas y el territorio.

La sesión continuará con una mesa redonda que abordará la Albufera como espacio natural, cultural y simbólico. Esta tertulia estará moderada por Sandra Moros. En ella participarán el presidente de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, Carles Sanchis; el director del Área de Conservación de la Fundación Oceanogràfic, José Luis Crespo; la artista Paula García-Masedo; y la bióloga y técnica del Tancat de la Pipa de Acció Ecologista-Agró, Lurdes Ribera Ferre.

El encuentro concluirá con una visita a la exposición comentada a la exposición, a cargo de la comisaria de la misma. La inscripción a la jornada es gratuita hasta completar aforo y puede realizarse a través de la página web del IVAM.