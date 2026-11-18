El IVAM inaugura una instalación artística de juego para la primera infancia inspirada en la Albufera - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) inaugura este jueves, 19 de noviembre, una instalación artística de juego infantil que "reinterpreta la riqueza del ecosistema valenciano de la Albufera".

Concebida para niñas y niños de 0 a 4 años, el proyecto está diseñado y producido por la artista Reyes Pe que ha transformado la sala del IVAM en "una fusión de parque, instalación y juguetería de fantasía".

En 'El marjal del IVAM', unas enormes cortinas de color púrpura, que simulan ser ríos, dan paso a un espacio blando e inmersivo que ocupa suelo, paredes y techo generando un entorno donde lo arquitectónico, lo textil y lo sensorial se entrelazan.

En este hábitat imaginario conviven peces-sirena, 'samarucs', azucenas de mar, anguilas gigantes o mariposas en un estanque con nenúfares, flores de loto y juncos de la Albufera. Esta propuesta site-specific, creada mediante tejidos y materiales duraderos, se concibe como una obra viva que se activa y transforma mediante la interacción.

Durante la visita, las niñas y los niños de 0 a 4 años pueden recorrer y modificar las piezas mientras juegan, convirtiendo este espacio de arte blando en un paisaje en cambio constante. Aquí el arte sí se toca. El olor a caramelo de la instalación nos conecta con la memoria de la infancia, evocando recuerdos, emociones y sensaciones que permanecen arraigados. El marjal también apela a lo sonoro con piezas que emiten el croar de ranas, el cri-cri de los grillos, sonidos de libélulas o el ritmo pausado de las gotas de agua.

'El marjal del IVAM' establece un diálogo con la exposición de Joana Vasconcelos que inaugura el IVAM el 15 de diciembre. Ambas propuestas comparten la exploración de lo textil como lenguaje artístico y la creación de espacios inmersivos en los que la dimensión sensorial adquiere un papel protagonista. Desde universos imaginarios y aproximaciones muy diferentes, Reyes Pe y Joana Vasconcelos transforman el espacio mediante formas, texturas y volúmenes que invitan a experimentar el arte desde el cuerpo y los sentidos.

El objetivo de 'El marjal del IVAM' es fomentar el juego autónomo, facilitando que las niñas y niños experimenten de forma espontánea con las texturas y formas del espacio. De este modo, el entorno invita a explorar la obra con todos los sentidos, animando a mirar, oler y tocar cada material desde la curiosidad y el descubrimiento.

El proyecto está concebido para familias, escuelas infantiles y primer ciclo de educación infantil. En línea con el compromiso del IVAM por la plena inclusión y la accesibilidad, toda la instalación ha sido diseñada para recibir a grupos de alumnado diverso. El espacio cuenta con recursos, recorridos y materiales adaptados, seguros e inclusivos, aptos para todas las etapas del desarrollo y necesidades específicas.

UN ECOSISTEMA EN EL MUSEO ANFIBIO

Con 'El marjal del IVAM', el museo reivindica su papel como un lugar de juego, reconociendo a la infancia como protagonista activa de la vida cultural y de la visita a las exposiciones. El proyecto se enmarca en el concepto de Museo Anfibio, una línea de trabajo que propone repensar la relación entre el museo, el territorio y los ecosistemas, incorporando la sostenibilidad y el cuidado del entorno como ejes transversales de su actividad.

La actividad contará con horarios diferenciados según el tipo de público. Para escuelas infantiles, la instalación abrirá de martes a viernes en dos pases matinales. Por su parte, para el público familiar, el acceso será libre sin reserva de martes a jueves de 12 a 19h; mientras que los viernes (de 12:00 a 19:00 horas) y los fines de semana, festivos y periodos no lectivos (de 10:00 a 19:00 horas) será necesaria reserva previa a través de la web del IVAM.

Reyes Pe es química, artista táctil y textil. Su trabajo se mueve en el cruce entre la moda, el arte contemporáneo, el teatro, las prácticas colectivas y las fiestas tradicionales, especialmente las Fallas. Gran parte de su trabajo se centra en la infancia, que entiende como un territorio capaz de abrir otras formas de imaginar y habitar en el mundo.

Por ello, su práctica pone especial atención en los procesos, utilizando el juego, la fantasía y la experimentación como herramientas. Incorpora una investigación continua en torno a los biomateriales, el textil orgánico y el uso de materiales éticos, trabajando desde la reutilización y el reciclaje de elementos existentes. Entiende la materia como algo vivo y en transformación, en constante diálogo con el entorno.