El IVAM lleva a Mallorca la exposición en constante transformación, 'A media lumbre'

Muestra 'A media lumbre' - GVA

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) inicia en Mallorca la itinerancia de "una de sus principales producciones expositivas", la muestra 'A media lumbre', un proyecto "en constante transformación, que adapta sus contenidos a cada contexto y establece un diálogo específico con el territorio que la acoge", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La muestra, que pudo visitarse en el Centre Julio González del 18 de febrero al 14 de junio, se presenta ahora en tres espacios de la isla: Es Baluard Museu, Casal Solleric y Sa Refinadora, en Marratxí. Tras su paso por Mallorca, la exposición continuará su recorrido en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca y en el Museu Terra de Tarragona.

La muestra reúne un conjunto de obras y prácticas que exploran los vínculos entre arte contemporáneo, territorio, memoria y conocimientos tradicionales. A través de materiales como el barro, la lana, la palma o el vidrio, las obras exploran formas de preservar y transmitir el vínculo con el entorno.

El proyecto, comisariado por la directora del IVAM, Blanca de la Torre, museo donde fue concebido, se integra en el marco de la Biennal B, una iniciativa impulsada en colaboración con el Consell de Mallorca. A ella se suman el Ajuntament de Palma, a través del Casal Solleric, y el Ajuntament de Marratxí, que participa a través del espacio de Sa Refinadora.

CONTEXTO MEDITERRÁNEO

En su paso por Mallorca, 'A media lumbre' adquiere un carácter "especialmente significativo" por la presencia de artistas baleares o residentes en la isla, cuyas propuestas dialogan con materiales, técnicas y paisajes propios del contexto mediterráneo.

Esta dimensión "refuerza la voluntad de articular una constelación de prácticas que vinculan lo local con lo global, entendiendo ambos ámbitos como espacios interdependientes", ha apuntado.

En Sa Refinadora, la muestra incorpora una serie de intervenciones específicas de Teresa Matas, cuya práctica se sitúa en la intersección entre lo íntimo y lo político. A través de instalaciones construidas a partir de materiales textiles, la artista despliega un trabajo "introspectivo" que aborda cuestiones como la memoria, la pérdida y la reparación.

Sus piezas, desarrolladas mediante procesos "largos y meditativos", convierten el gesto de coser en una "forma de pensamiento" y en una "herramienta crítica capaz de interrogar experiencias de dolor y vulnerabilidad desde una dimensión poética y material".

Por otra parte, la artista Lucía Loren presenta una serie de intervenciones específicas en las terrazas de Es Baluard Museu. Blanca de la Torre ha subrayado que "una parte importante de las artistas participantes pertenecen a los contextos donde el proyecto se desarrolla".

"A ellas y ellos se suman otras propuestas del ámbito nacional e internacional, bajo la convicción de que lo local y lo global operan como vasos comunicantes. Además, el proyecto busca ir más allá de lo expositivo, generando alianzas con agentes culturales y colectivos rurales y urbanos que trabajan desde el territorio para fortalecer los vínculos entre arte, medio ambiente y comunidad", ha explicado.

El director de Es Baluard Museu, David Barro, ha señalado que 'A media lumbre' habla de territorios, pero también de relatos culturales. "Entretejer discursos entre arte y artesanía nos permite no solo recuperar saberes, sino también activar nuevas formas de pensar el presente desde lo sensible y lo material", ha recalcado.

Finalmente, el responsable de Casal Solleric, Fernando Gómez de la Cuesta, ha indicado que los oficios, las técnicas y los materiales vinculados a la vida cotidiana y a la tradición "continúan ofreciendo respuestas plenamente vigentes para reflexionar sobre nuestra relación con el entorno y sobre modelos más sostenibles de convivencia con el territorio".